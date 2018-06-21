Италия отказывается принимать мигрантов не только из Ливии, но и из Германии. Проблему с мигрантами, резко обострившуюся в последние дни, обсудят участники предстоящего минисаммита ЕС.

Вопрос с мигрантами в последние три года присутствует в повестке дня большинства саммитов ЕС. Предполагается обсудить его и на саммите, который должен состояться 28-29 июня. Однако события последних дней заставили Жана-Клода Юнкера созвать в предстоящее воскресенье своего рода минисаммит, на котором будут присутствовать лидеры 10 европейских стран. Эта встреча будет посвящена исключительно мигрантам.

Ситуация резко обострилась на прошлой неделе, когда Маттео Сальвини, глава МВД Италии и одновременно лидер ультраправой партии «Лига», входящей в правящую коалицию, отказался принимать корабль с 629 мигрантами из Ливии. После того, как мигрантов не приняла и Мальта, Брюссель выручил Мадрид. Судно с беженцами уже пришвартовалось в Валенсии. Часть пассажиров согласилась принять и Франция.

Больше всего действиями правительства Джузеппе Конте возмущены в Париже, который, пользуясь политическим кризисом в Германии, кстати, тоже связанным с мигрантами, пытается играть первую роль в европейской политике. Дело дошло до обмена колкостями между французскими и итальянскими политиками. Возмущенные упреками французов, которые сами, кстати, крайне неохотно пускают мигрантов на свою территорию, итальянцы вызвали посла Франции в МИД и заявили ему протест. Министр экономики Италии отменил запланированный визит во Францию, а Маттео Сальвини в парламенте публично потребовал от Парижа извинений. Под вопросом оказалась даже заранее намеченная встреча между Эмманюэлем Макроном и Джузеппе Конте в Париже. Она все же состоялась, но прошла в холодной атмосфере.

Рим в целом и Маттео Сальвини в частности, похоже, останавливаться на достигнутом не собираются. Испортив отношения с Парижем, отчасти Мадридом и Ла-Валеттой, Сальвини решил сделать то же самое и с Берлином. Пару дней назад он подтвердил, что итальянские порты будут и впредь закрыты для африканских беженцев, прибывающих в Италию не на кораблях береговой охраны Италии. В среду Маттео Сальвини пошел еще дальше и предупредил правительство Ангелы Меркель, что Италия не будет принимать обратно мигрантов, побывавших в Германии и возвращающихся на полуостров. Речь идет о тех беженцах, которых не хочет пускать в ФРГ его немецкий коллега Хорст Зеехофер. Под горячую руку главы итальянского МВД, кроме африканских мигрантов, попали, кстати, и цыгане.

Лидер Лиги, который сейчас фактически возглавляет правительство Италии, призвал ЕС защищать свои границы от мигрантов и прозрачно намекнул, что Рим намерен пересмотреть свои финансовые обязательства перед Евросоюзом, если тот не окажет ему дополнительную финансовую помощь.

«Цель (наших действий) заключается в том, чтобы защищать внешние границы,- заявил он.- Мы хотим не делиться проблемой с другими европейскими странами, а решать ее в зародыше. Если кто-то думает, что Италия будет и дальше оставаться местом высадки мигрантов и их лагерем, то они ошибаются».

Большая часть примерно 40 тыс. мигрантов, прибывших в Европу в этом году из Африки, высадилась в Италии и Греции. В Риме и Афинах не без оснований считают, что остальные члены ЕС и Брюссель бросили их на произвол судьбы. Если ЕС по-прежнему будет бездействовать, предупреждает Маттео Сальвини, то Италия будет действовать сама.

Сверхжесткую позицию Сальвини по отношению к мигрантам поддерживает и его партнер по правящей коалиции, лидер популистского движения «Пять звезд» Луиджи Ди Майо. Он тоже считает, что Италия должна принимать лишь тех мигрантов, которых подобрали в море итальянские пограничники и моряки. Для мигрантов, спасенных неправительственными организациями, как это было в случае с кораблем Aquarius, итальянские порты должны быть закрыты.

Обострившуюся в июне проблему с мигрантами попытаются решить 24 июня лидеры десяти европейских стран. В Брюсселе ожидаются лидеры Австрии, Бельгии, Франции, Греции, Италии, Мальты, Нидерландов, Испании, Болгарии и Германии. Диалог будет носить неформальный характер, т.е. никаких обязательных решений принято не будет.

На минисаммите предполагается обсудить усиление проверок на железнодорожных и автобусных вокзалах, ужесточение наказаний для тех мигрантов, кто не остался в стране прибытия, где они по европейским законам должны регистрироваться. Помощь мигрантам будет оказываться лишь в стране регистрации, т.е. прибытия.

Кроме этого, предлагается серьезное увеличение численности сотрудников общеевропейского пограничного агентства Frontex до 10 тыс. к 2020 г. и создание европейского агентства по приему беженцев и оказанию им помощи.

Еще не начавшись, минисаммит рискует не досчитаться ряда участников. Как нетрудно догадаться, и здесь возмутителем спокойствия выступил Рим, заявивший о возможности бойкота встречи итальянским премьером Конте.

«Если мы поедем в Брюссель играть по сценарию, уже написанному Францией и Германий,- заявил Маттео Сальвини после того, как ознакомился с документами, подготовленными к минисаммиту,- если они рассчитывают присылать нам новых мигрантов вместо того, чтобы нам помогать, то нам даже не стоит ехать на эту встречу. Лучше сэкономить деньги».