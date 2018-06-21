Китай заявил, метод США «с дубинкой» не сработает

С Китаем бесполезно разговаривать, используя привычный для США «метод дубинки», заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«Американская сторона привыкла использовать метод дубинки, однако он не работает с Китаем, подобное иррациональное поведение не может решить проблемы», — заявил Гао Фэн на встрече с журналистами.

Чиновник подчеркнул, что в Пекине высоко оценили, прошедшие месяцем раньше переговоры и консультации по выходу из сложившейся между странами ситуации, однако, по его словам, вызывает глубокое сожаление тот, факт, что США непоследовательны в своей позиции и вновь инициируют торговую войну.

«Китай вынужден принять жесткие ответные меры», — добавил Гао Фэн.

Накануне, американский президент Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором сообщил о поручении свой администрации подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%. Министерство коммерции Китая назвало действия США «шантажом».

Торговый конфликт между странами разразился после того, как США ввели на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год пошлину в 25%.