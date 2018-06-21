Курс доллара: рублю не дали укрепиться до 50

Курс доллара снижался во вторник к рублю, несмотря на укрепление на мировых рынках. На фоне снижения напряженности на мировых рынках рубль находится в фарватере цен на нефть, которые в последние дни показывают высокую волатильность в ожидании непредсказуемого саммита ОПЕК+.

Курс доллара США составил 63,46 рубля в 19:00 МСК, что на 42 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,56 рубля, опустившись на 46,5 копейки.

Между тем российские власти утверждают, что зависимость курса рубля от цен на нефть удалось минимизировать с помощью валютных интервенций Минфина. Иначе курс доллара находился бы при нынешних ценах на уровне 50 рублей за доллар. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в среду на правительственном часе в Совете Федерации.

"Ныне действующее бюджетное правило направлено как раз в первую очередь на обеспечение прогнозируемого курса рубля", — сказал он.

"Конечно, рубль был бы крепче. Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение. Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям", — добавил глава Минфина.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 21 июня 2018 составляет 63,61 руб., курс евро на сегодня - 73,61 руб. В четверг курс рубля могут поддержать новости о том, что встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может состояться в ближайшие недели.