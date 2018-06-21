Путин и Порошенко провели важные телефонные переговоры

Глава российского государства Владимир Путин и президент Украины Пётр Порошенко провели телефонный разговор, во время которого подняли целый ряд важных вопросов.

В частности, лидеры двух стран обсудили ситуацию с осужденными на территории России гражданами Украины, минские договоренности и урегулирование ситуации в Донбассе, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что Путин и Порошенко отметили важность активизации работы в «нормандской формате», которая имеет значения для развертывания на территории Донбасса международной миротворческой миссии ООН.

Кроме того, Порошенко призвал освободить украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Он также подчеркнул важность допуска украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим находящимся в России заключенным-украинцам.

В Кремле пока не комментируют состоявшиеся переговоры.