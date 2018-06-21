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Москва, 21.06.2018

В России перестанут компенсировать потерю жилья из-за стихийных бедствий

«Expert Online» 2018
  • В России перестанут компенсировать потерю жилья из-за стихийных бедствий
Из открытых источников

Государство снимет с себя обязанности по компенсации гражданам жилья в случае утраты из-за стихийных бедствий. Минфин РФ уже подготовил соответствующие поправки в законодательство. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на документ ведомства.

При действующем законе в случае потери жилья в результате стихийного бедствия граждане России имеют право получить новое помещение в собственность.

По новым правилам, предложенным Министерством финансов, новое жилье взамен потерянного, будет предоставляться без права собственности. Исключение будут делать для хозяев застрахованной недвижимости.  

Издание отмечает, что таким образом российские власти ищут способ заставить россиян страховать свое недвижимое имущество от чрезвычайных ситуаций.

Закон законопроект о добровольном страховании жилья от ущерба или утраты в стихийном бедствии был принят в феврале 2015 года, с тех пор лишь 5% собственников застраховали свое имущество.

«В России застраховано не более 5% жилья, это один из самых низких показателей в мире», — пишет издание.

В случае потери жилья из-за стихии граждане, которые застраховали свое имущество будут получать деньги либо другое помещение, если оно есть в жилищном фонде региона.

Власти намерены объединить данные о  всем застрахованном жилом фонде в единую базу, также обязать страховщиков выплачивать минимальные суммы страховых выплат при утрате жилья.

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