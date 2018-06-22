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Москва, 22.06.2018

Белоруссия запретила ввоз птицы из ряда регионов России

«Expert Online» 2018

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии принял решение о запрете ввоза в республику птицы и мяса птицы из Самарской, Пензенской и Курской областей РФ.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территориях Самарской и Пензенской областей Российской Федерации зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, передаёт официальный сайт ведомства.

При этом отмечается, что именно из-за этого с 23 июня вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию из этих регионов РФ живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера.

Запрет распространяется также на корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения (за исключением кормов для кошек и собак).

Выданные ранее разрешения на ввоз в Белоруссию этой продукции из данных областей России отменяются.

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