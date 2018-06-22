ЕС определился с санкциями против России

В работе международных организаций есть застарелые проблемы, которые решаются долго. К таким, если говорить о деятельности Евросоюза, несомненно, относятся санкции против России. Эти санкции продлеваются каждые полгода на саммитах ЕС уже четыре года. Раньше процедура носила автоматический характер. Мало что изменилось и сейчас, хотя, конечно, со временем все больше европейских стран выступают за смягчение или полную отмену.

Несмотря на все разговоры об убытках и минусах, которые несут они для членов Евросоюза, все выступления в пользу России так и остаются разговорами. Когда дело доходит до голосования, все лидеры Европы, даже те, кто накануне говорил, что санкции, введенные ровно четыре года назад, летом 2014 года под предлогом аннексии Россией Крыма и вмешательства в конфликт на Донбассе, необходимо побыстрее отменить, голосуют за их продление еще на полгода. Объяснение столь странному поведению политиков одно: все голосуют за продление санкций, повинуясь своего рода союзной дисциплине или, проще говоря, общеевропейской солидарности.