ЕС определился с санкциями против России

В работе международных организаций есть застарелые проблемы, которые решаются долго. К таким, если говорить о деятельности Евросоюза, несомненно, относятся санкции против России. Эти санкции продлеваются каждые полгода на саммитах ЕС уже четыре года. Раньше процедура носила автоматический характер. Мало что изменилось и сейчас, хотя, конечно, со временем все больше европейских стран выступают за смягчение или полную отмену.
Несмотря на все разговоры об убытках и минусах, которые несут они для членов Евросоюза, все выступления в пользу России так и остаются разговорами. Когда дело доходит до голосования, все лидеры Европы, даже те, кто накануне говорил, что санкции, введенные ровно четыре года назад, летом 2014 года под предлогом аннексии Россией Крыма и вмешательства в конфликт на Донбассе, необходимо побыстрее отменить, голосуют за их продление еще на полгода. Объяснение столь странному поведению политиков одно: все голосуют за продление санкций, повинуясь своего рода союзной дисциплине или, проще говоря, общеевропейской солидарности.
Едва ли что-то изменится в заведенном порядке вещей и на саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 28-29 июня. На нем опять состоится голосование по санкциям. Агентство Reuters пишет, что и в этот раз антироссийские санкции, касающиеся энергетического, оборонного и финансового секторов российской экономики, продлят до конца года.
Решение, похоже, было принято вскоре после саммита G7, который считанные дни назад прошел в Канаде. Технически, если стороны будут твердо придерживаться своих целей и выполнять данные обещания: санкции не будут отменены никогда.
Лидеры G7 призвали Москву прекратить подрывную деятельность против демократии в разных странах.
«Мы напоминаем, что продолжение действия санкций четко связано с неспособностью России продемонстрировать полное выполнение своих обязательств по Минским соглашения и уважать независимость Украины.
Особенностью этого саммита будет дебют на нем нового итальянского лидера. Джузеппе Конте, совсем недавно возглавивший правительство Италии, уже неоднократно говорил, что выступает за снятие санкций. На саммите G7 Конте предложил вернуть Россию в G8.
«Италия считает, что важно иметь диалог с Россией, но это не означает, что система санкций должна быть отменена в течение считанных часов»,- пояснил Джузеппе Конте.
Примерно так же, вел себя и европейский «смутьян», премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. С одной стороны, он неоднократно говорил о необходимости отмены или ослабления антироссийских санкций, но с другой, каждые полгода голосует за их продление.
Кроме Украины, ЕС не устраивает роль, которую Россия играет в Сирии и в других странах Ближнего Востока, а также ситуация с правами человека в РФ и попытка отравления Скрипалей в Солсбери, под Лондоном.
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