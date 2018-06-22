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Москва, 22.06.2018

Путин рассказал, примет ли Южная Корея участие в проекте «Арктик СПГ-2»

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о возможном участии корейских коллег в проекте по добыче газа «Арктик СПГ-2».

По его словам, эта тема сейчас обсуждается, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Южная Корея стала вторым по значимости партнёром нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, увеличив объём торговли с РФ и вкладывая капитал в различные отрасли российской экономики.

Наша справка

«Арктик СПГ-2» – второй проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа, после «Ямала СПГ».

Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Завод планируется построить из трёх технологических линий мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии 2022 год с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

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