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Москва, 22.06.2018

Социологи зафиксировали снижение рейтинга российского правительства

«Expert Online» 2018

Количество граждан РФ, которые доверяют российскому правительству снизилось за последнее время.

Согласно данным ВЦИОМ, за 11-17 июня деятельность Кабмина поддерживали 44,7% респондентов. В период с 4 по 10 июня этот показатель находился на уровне 47,1%, а неделей ранее – 49,7%, передаёт «Газета.Ru»

При этом выросло количество россиян, которые заявили о своем неодобрении деятельности правительства: с 32,7% до 38,5%.

Также социологи зафиксировали снижение оценки работы премьер-министра Дмитрия Медведева.

Согласно данным опроса, с начала июня деятельность главы Кабмина одобряли 41,7% россиян. В период с 11 по 17 июня указанный показатель упал до 38,5%.

По мнению специалистом ВЦИОМ, причиной падения рейтинга в отношении властных институтов, прежде всего, правительства страны, которое было зафиксировано социологами ещё в конце мая-начале июня, является рост цен на бензин и отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию.

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