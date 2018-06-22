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Москва, 22.06.2018

Цены на нефть скакнули вверх в ожидании решения ОПЕК+

«Expert Online» 2018

Сегодня, 22 июня, нефтяной рынок замер в ожидании совещания ОПЕК+, на котором предположительно будет принято важное решение относительно увеличения добычи в рамках сделки.

Мировые цены на этих новостях в пятницу утром  ползут вверх. Инвесторы оценивают итоги заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По состоянию на 08.14 по московскому времени стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent  выросла на 1,15%, составив 73,89 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,25%, до 66,36 доллара за баррель, пишет Прайм.

«Самая важная тема для трейдеров — фактическое решение ОПЕК+, которое, скорее всего, не станет очевидным до субботы», —  сообщил главный стратег рынка  AxiTrader Грег Маккенна.

Накануне, 21 июня, министр энергетики России Александр Новак, сообщил, что российская сторона высказала рекомендации по увеличению добычи нефти в рамках венского соглашения на 1 миллион баррелей в сутки. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в свою очередь сообщает, что реальное увеличение добычи ОПЕК+ будет отличаться от 1 миллиона баррелей.

Напомним, в конце 2016 года страны ОПЕК+ договорились снизить суточную добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. После этого соглашение продлевалось дважды. Разговоры о возможном увеличении добычи возникли в мае 2018 года и были вызваны опасениями дефицита сырья на рынке.

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