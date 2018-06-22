Варшава заключает союз с Лондоном против России и Германии

Небезызвестный в России глава МИД Великобритании Борис Джонсон посетил Варшаву. Целью визита, который прошел 21 июня, стал стратегический договор по еще большему усилению в противодействии России. Об этом сообщает «Военное обозрение». Борьба будет вестись, как на дипломатическом фронте, так и в направлении военного сотрудничества.

В этом союзе Варшава, при условии поддержки англо-саксонских стран, отводит себе роль лидера в Восточной Европе, к которому при необходимости за помощью и защитой от России будут обращаться страны постсоветского пространства.

Кроме оборонной сферы, Польша и Британия намерены вкладываться в «независимые СМИ», ведущие борьбу с «российской пропагандой».

Помимо этого, Лондон и Варшаву роднит противодействие Германии и Франции. Британии необходимо решить в свою пользу проблемы, связанные с Brexit. Польша, хоть и не собирается покидать ЕС, но имеет к Берлину претензии по поводу строительства «Северного потока-2». Также Польша не забыла преступления нацистов во время Второй мировой войны.

В подобном ракурсе, милитаризация Польши и размещение на ее территории войск США и Британии, призванных сдерживать «российскую агрессию», предстают в ином свете – как предупреждение России и Германии одновременно, заключает издание.