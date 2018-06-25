Академик Ивантер: экономика может расти на 6 процентов в год

Чтобы обеспечить рост душевого ВВП в полтора раза, как заявлено в послании президента, нам надо расти в следующие пять лет на шесть процентов ежегодно, сказал научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН академик Виктор Ивантер в интервью журналу «Эксперт». Он отметил, что предусмотренного Минэкономразвития роста экономики на 3,8 процента в год недостаточно для выполнения этой задачи.

Академик Ивантер считает, что рост экономики темпом 6 процентов в год является реальным, поскольку в России сегодня есть резервы значительного ускорения экономического роста. «В целом ряде отраслей есть резерв свободных, относительно новых производственных мощностей, способных производить конкурентоспособную продукцию», — сказал он.

Однако, по мнению Виктора Ивантера, в то время как экономические цели есть, «действий по их достижению — нет. Вместо действий бесконечные разговоры».

Следует, в том числе, точнее определить направления расходования инфраструктурного фонда объемом три триллиона рублей, считает он, и улучшить существующую практику проектного финансирования.