Американский фондовый рынок открылся падением

Фондовый рынок США открылся падением.

Как свидетельствуют данные торгов, индекс Dow Jones опустился на 1,07%, составив 24 318,74 пункта.

Индекс S&P 500 упал на 1,24%, до 2720,75 пункта. При этом индекс электронной биржи NASDAQ просел на 1,68%, составив 7560,23 пункта.

Ранее сообщалось, что цены на нефть взлетели на фоне решения ОПЕК+. Так стоимость на контракты «чёрного золото» марки Brent после объявления решения к концу торгов в РФ подскочили на 2,15%, достигнув показателя 74.62 долл. за баррель. Котировки нефти WTI взлетели на 3,97%, до в 68.14 долл. за баррель.