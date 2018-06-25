Курс доллара: от опасений к панике

Курс доллара оказался заложником торговой политики Вашингтона. Надежды трейдеров на паузу в эскалации напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, а также ЕС не оправдываются, что приводит к тому, что настроения инвесторов становятся все более паническими и они спешат найти убежища от ожидаемых потрясений на рынках. В результате курс доллара резко падает к иене - в понедельник американская валюта опустилась на 0,42% - до 109,51 иены. При этом индекс доллара после потери более 1% в пятницу торгуется на уровне 94,25.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил странам, которые не хотят отказаться от торговых барьеров и пошлин, жесткими мерами в области торговли со стороны США. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«США настаивают на том, чтобы все страны, которые ввели искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, которые поступают в их страны, убрали эти барьеры и пошлины, иначе они столкнуться с большими, чем просто ответными мерами, со стороны США» — написал Трамп.

Глава США настаивает на том, что «торговля должна быть справедливой», а также перестать быть «улицей с односторонним движением».

Ранее Трамп также пригрозил ЕС обложить европейские автомобили 20% пошлинами.

Евро в свою очередь не может воспользоваться этой ситуацией в свою пользу, так как в ЕС опасаются, что Италия может развалить зону единой европейской валюты, несмотря на заверения новых итальянских властей в обратном. К тому же экономические данные в еврозоне пока не впечатляют инвесторов, а обострение в торговых отношениях также ударят по евро, как и по доллару. Победителем же будет иена.

«Доллар уже выглядел шатким против иены на фоне торговой политики США в отношении ЕС. Любой позитивный прорыв в торговых переговорах побудил к укреплению доллара, но этого просто не происходит », - отмечает директор по форекс в Societe Generale в Токио Киосуке Сузуки вкомментарии для Рейтер.

«Даже если данные по экономике США на этой неделе, окажется сильным, курс доллара может не получить значительной поддержки, пока торговые проблемы не будут устранены».

Банк России установил официальный курс доллара США к рублю на 25 июня на отметке 63,2396 руб., что ниже предыдущего закрытия на 54,77 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,7247 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 4 копейки.

В понедельник рубль отыгрывает снижение цен на нефть после заключения сделки ОПЕК+ об увеличении добычи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.01 мск понедельника рос на 38 копеек — до 63,27 рубля, курс евро также на 38 копеек — до 73,68 рубля.

