НАТО переживает, что не успеет на возможную войну с Россией из-за узких дорог

В случае конфликта с Россией войска НАТО не успеют вовремя перебросить войска на восток из-за узких дорог и бюрократии. За время, потраченное на продвижение военных альянса, российская армия уже успеет занять Прибалтику и начнет продвигаться вглубь восточной Европы, выдвигает гипотезу The Washington Post. Выводы сделаны экспертами альянса на основе инсценировок, проведенных военными США.

Как напоминает издание, у восточных границ с Россией к данному моменту сосредоточено недостаточное количество натовского контингента, а это значит, что в случае необходимости при переброске войск в Прибалтику по железной дороге они будут задержаны на границе, чтобы составы перешли на колею другого размера, так как традиционные дороги из Польши в Литву для военной техники не подходят.

Также Кроме того, The Washington Post напоминает про различные правила стран Евросоюза по переброске войск, что может замедлить процесс. В частности, германские законы предусматривают передвижение военных только по ночам в будние дни. В случае объявления войны бюрократические проблемы будут быстро решены, считает издание, но время может быть потеряно.