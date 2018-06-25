Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 25.06.2018

НАТО переживает, что не успеет на возможную войну с Россией из-за узких дорог

«Expert Online» 2018
  • Учения НАТО в Польше
СМИ Польши

Учения НАТО в Польше

В случае конфликта с Россией войска НАТО не успеют вовремя перебросить войска на восток из-за узких дорог и бюрократии. За время, потраченное на продвижение военных альянса, российская армия уже успеет занять Прибалтику и начнет продвигаться вглубь восточной Европы, выдвигает гипотезу  The Washington Post. Выводы сделаны экспертами альянса на основе инсценировок, проведенных военными США.

Как напоминает издание, у восточных границ с Россией к данному моменту сосредоточено недостаточное количество натовского контингента, а это значит, что в случае необходимости при переброске войск в Прибалтику по железной дороге они будут задержаны на границе, чтобы составы перешли на колею другого размера, так как традиционные дороги из Польши в Литву для военной техники не подходят.

Также Кроме того, The Washington Post напоминает про различные правила стран Евросоюза по переброске войск, что может замедлить процесс.  В частности, германские законы предусматривают передвижение военных только по ночам в будние дни. В случае объявления войны бюрократические проблемы будут быстро решены, считает издание, но время может быть потеряно.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара посыпался при первой возможности
      Курс доллара посыпался при первой возможности
    2. Выяснились причины дефицита Пенсионного фонда
      Выяснились причины дефицита Пенсионного фонда
    3. Курс доллара: дальше просто некуда
      Курс доллара: дальше просто некуда