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Москва, 25.06.2018

В китайских ракетах нашли украинскую ДНК

«Expert Online» 2018
  • В китайских ракетах нашли украинскую ДНК
Zuma\TASS

Киев давно, почти четверть века назад, отказался от ядерного оружия, но на Украине осталось немало ученых и конструкторских бюро, сохранивших технологии создании важных компонентов стратегического оружия. Китай, пишет National Interest (NI), часто проявлял повышенный интерес к приобретению таких технологий и просил помощь у Киева в создании, скажем, своей первой РЛС с фазированной антенной решеткой.

Ни для кого не секрет и интерес, который проявлял Пекин к аэрокосмическим инженерам с Украиныинженерам, работавшим с танками и военными кораблями. В первую очередь, речь идет о Валерии Бабичесоздателе авианосца «Варяг». Ходят даже слухи, отмечает NI, о существовании в ряде китайских городов украинских кварталов, основанных огромным количеством украинцев, которых наняли для работы над ракетной программой китайские компании. Украинские и российские бизнесмены даже продавали китайцам со складов на Украине в нулевые годы ядерные крылатые ракета Х-55 (правда, без боеголовок). По мере того, как Китай продолжает модернизировать свой ракетный арсенал, NI задается вопросом, помогает ли китайским военным в этом Украина? 

Известны случаи экспорта украинских технологий межконтинентальных баллистических ракет (ICBM). Например, осенью 2017 г. украинское Конструкторное бюро «Южное», которое базируется в Днепре (Днепропетровске), обвиняли в том, что оно поставляло ракетные двигатели Северной Корее. Украинские СМИ отвергли эти обвинения, однако, пишет NI, зафиксированы случаи продажи проектной документации по ракетам РС-20 китайским ядерным инженерам. Китайцев задержала украинская полиция, но благодаря вмешательству китайских дипломатов обвинение им так и не предъявили.  

В 2016 г. ученый из Днепропетровского университета уехал в Китай с большим пакетом технической документации, касающейся использования композитных материалов и теплозащитных покрытий на ракетных пусковых установках и являющейся государственной тайной. 

Интерес Китая к РС-20 объясняется желанием установить разделяющиеся головные части с блоками индивидуального наведения (РГЧ МИРВ) на свои баллистические ракеты. NI считает возможным создание китайцами ракет DF-5B при помощи украинских чертежей и документации на РС-20, потому что их диаметры совпадают. Украинские инженеры и ученые могли помочь китайцам в создании DF-5B и другими способами. Напримерпомогая создать двигатели RD-120 и RD-9 для гражданских ракет. 

Одним из доказательств большого вклада украинских специалистов в развитие китайской ракетной программы NI считает сходство между недавними китайскими ракетами. Такразработка DF-4, баллистической ракеты, размещаемой на поезде, ускорила изготовление баллистических ракет JL-3, запускаемых с подводных лодок. Причем, обе они имеют много общего с советскими ракетами: «поездной» РТ-23 (С-24) и Р-39, установленных на субмаринах. На них много частейзапроектированных КБ «Южное». 

DF-41 во многом похожа на РТ-23, хотя, пишет NI, российские источники отрицают это, обращая внимание на большое превосходство китайской ракеты по сравнению с советской по дальности действия. 

С учетом этих соображений, делает вывод National Interest, можно предположить, что Украина оказала существенную помощь китайцам в их ракетной программе. Новое поколение китайских баллистических ракет не является точными копиями тех, что украинские инженеры и конструкторы проектировали несколько десятилетий назад, но длительная передача китайцам украинских гостайн, касающихся ракет, отъезд в КНР украинских ученых и инженеров и сотрудничество между Украиной и КНР по гражданским ракетам привели к тому, что все современные баллистические ракеты КНР в той или иной степени обладают украинскими технологиями. 

  

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