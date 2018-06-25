В китайских ракетах нашли украинскую ДНК

Киев давно, почти четверть века назад, отказался от ядерного оружия, но на Украине осталось немало ученых и конструкторских бюро, сохранивших технологии создании важных компонентов стратегического оружия. Китай, пишет National Interest (NI), часто проявлял повышенный интерес к приобретению таких технологий и просил помощь у Киева в создании, скажем, своей первой РЛС с фазированной антенной решеткой.

Ни для кого не секрет и интерес, который проявлял Пекин к аэрокосмическим инженерам с Украины, инженерам, работавшим с танками и военными кораблями. В первую очередь, речь идет о Валерии Бабиче, создателе авианосца «Варяг». Ходят даже слухи, отмечает NI, о существовании в ряде китайских городов украинских кварталов, основанных огромным количеством украинцев, которых наняли для работы над ракетной программой китайские компании. Украинские и российские бизнесмены даже продавали китайцам со складов на Украине в нулевые годы ядерные крылатые ракета Х-55 (правда, без боеголовок). По мере того, как Китай продолжает модернизировать свой ракетный арсенал, NI задается вопросом, помогает ли китайским военным в этом Украина?