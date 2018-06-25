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Москва, 25.06.2018

В Кремле рассказали, как Путин реагирует на критику пенсионной системы

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – глава пресс-службы российского лидера – рассказал журналистам, как Владимир Путин реагирует на критику пенсионной реформы. 

По словам представителя Кремля, общественный резонанс так или иначе влияет на рейтинговые показатели президента РФ.

«Но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому относится, и для него главное – это продолжение работы, выполнение своих обязанностей главы государства, и он никогда в данном случае не оглядывается на свой рейтинг, интересы людей всегда для него превыше всего», — цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь Путина напомнил, что президент не принимает участие в экспертном обсуждении этой реформы, на основе которого будет сформирована окончательная позиция по повышению пенсионного возраста.

Песков также отметил, что глава государства считает эту реформу социально значимой, а потому она будет вызывать общественный резонанс.

Напомним, что 14 июня премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев объявил, что Кабмин принял решение увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 63. Реформа будет поэтапной и начнётся с 2019 года.

Ранее сообщалось, что заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв рассказал журналу «Эксперт», что Россия имеет относительно благоприятные показатели продолжительности жизни при достижении пенсионного возраста, но абсолютно неприемлемые параметры дожития до пенсионного возраста у мужчин. 

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