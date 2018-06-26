«Однодневки» выходят из моды

Доля фирм-однодневок в России по состоянию на 1 июня 2018 года достигла своего исторического минимума – 7,3% от общего количества зарегистрированных компаний, передает РБК со ссылкой на данные, полученные в Федеральной налоговой службе. Если в 2011 году число фирм-однодневок, по данным ФНС, составляло 1,8 млн (целых 40,1% от общего числа компаний), а на начало 2016 года их было 1,6 млн, то на данный момент 2018 года чисоенность таких подставных фирм упала почти до 300 тыс.

То есть, основной результат борьбы государства с однодневками сказался в последние два-три года. В 2017 году ФНС, как следует из ее данных, насчитала 1,2 млн фиктивных компаний, а еще в начале этого года их было 528,2 тыс. Значит, есть и солидное падение их численности всего за полгода.

Как ранее разъясняли в ФНС, под фирмой-однодневкой налоговые органы понимают юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности и, как правило, не представляющее налоговую отчетность. Создаются такие фирмы для того, чтобы налогоплательщик мог искусственно включить их в цепочку хозяйственных связей, что квалифицируется, между прочим, как «согласованные противоправные действия»,

Ущерб от подобных фирм связан с самим их существованием, с тем, для чего они создаются, рассказывает директор стратегических проектов CAF Group Валентин Островский. Это та самая коррупция, серые зарплаты, откаты и уход от налогообложения. Возникло данное явление в России в 90-е годы, налоговики пытались с ним бороться практически всю новейшую историю страны, но самые значительные шаги они предприняли во второй половине 2017 года, результатом чего и стало рекордное снижение подобных компаний в начале 2018-го.

Как это ни парадоксально, но позитивные результаты начала 2018 года связаны с ужесточением контроля над работой бизнеса, на который жалуется бизнес, говорит Валентин Островский. Так, были ужесточены проверки государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, стали предъявлять более высокие требования к проверкам контрагентов компаний, введены такие системы по контролю за уплатой и возмещением НДС, как «СУР АСК НДС». Впрочем, и ее не так давно заменил электронный сервис АСК НДС – 2.

Можно сколько угодно говорить про закручивание гаек, но свои плоды подобная работа приносит, констатирует эксперт. Да, проверяющие органы часто мешают работе МСБ, не исключена и коррупционная составляющая, однако в общем итоге от большей части подобных действий российская экономика только выигрывает, отмечает он. Некоторое время назад вице-премьер Игорь Шувалов оценивал ущерб бюджета от фирм-однодневок в 1 трлн рублей, а их количество достигало четверти от всего бизнеса.

Более того, уверен Валентин Островский, в ближайшие годы можно будет даже говорить об исчезновении подобного явления, что связано с изменениями в НК и работой по контрольно-надзорной деятельности с банками и бизнесом. «Стоит признать, что, даже сопротивляясь действиям властей, компании просто вынуждены следить за контрагентами. Да, не обходится и без перегибов со стороны регулятора, но, повторюсь, экономический эффект от подобного развития сильнее, он необходим властям, особенно в условиях кризиса и переформатирования экономики, с которым мы сегодня сталкиваемся», – говорит аналитик.

Последний закон о борьбе с однодневками готовился на протяжении пяти лет, и если раньше налоговые органы в принципе не имели возможности отказать кому-то в регистрации, то сейчас они не просто наделены этим правом, но и довольно жёстко проверяют документы при регистрации фирм, указывает сопредседатель «Деловой России» (один из авторов закона по борьбе с фирмами-однодневками) Андрей Назаров. В то же время усилился и банковский надзор.

Нельзя сказать, что это хорошо для всех сфер деятельности, соглашается эксперт, но определенно помогает решать проблему с «недееспособными» компаниями. К тому же наказание за «однодневки» перешло в общей массе в уголовное русло, к тому же срок наказания по ним вырос до пяти лет. Другой вопрос, что усиление ответственности по налоговым преступлениям, под которые часто попадают добросовестные компании, может вывести из оборота не только фирмы-однодневки, но и вполне работающие предприятия.

И как отметил Александр Хуруджи , общественный уполномоченный по правам предпринимателей, заключённых под стражу, не всегда информация, которая доступна ФНС, открыта для бизнеса, от чего последний невольно «попадается» на работе с ненадежными контрагентами. Да, признает он, прозрачность в работе необходима, но властям следует создавать такие условия для МСБ, чтобы им не приходилось нарушать закон. Тем более что ряд нарушений допускается даже не от желания что-либо нарушить, а от плохого знания, как решить ту или иную проблему.