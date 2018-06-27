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Москва, 27.06.2018

Италия выступает за новый формат антироссийских санкций

«Expert Online» 2018

Европа должна отказаться от автоматического продления санкций в отношении России, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«На саммите 28 и 29 июня в Брюсселе будут обсуждаться отраслевые санкции в отношении России. Необходима осторожность, санкции являются средством, а не целью», — цитирует политика РИА новости.

Конте добавил, что Италия будет и дальше поддерживать российских и итальянский предпринимателей, которые ведут совместный бизнес в России.

Итальянский премьер неоднократно заявлял о готовности работать над снятием санкций в отношении Москвы. Конте считает, что неверно абстрагироваться от диалога с Россией, поскольку она играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов

Также Конте вслед за Дональдом Трампом выражал желание вновь видеть Россию за столом переговоров в рамках G8.

Ранее, вновь избранное итальянское правительство выдвинуло одним из условий условий договора между партиями «Движение 5 звезд» и «Лига» перед формированием кабмина необходимость отмены антироссийских санкций.

В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия выступает за открытость в отношении России, которая является «не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером», а также «стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)».

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