Налоговики намерены заплатить самозанятым за регистрацию

А их клиентам — за покупки.

В попытке вовлечь самозанятых граждан в правовое поле власти решили прибегнуть к политике не кнута, а пряника. Федеральная служба по налогам и сборам обсуждает возможность предоставления самозанятым гражданам около 10 тыс. руб. налогового капитала при регистрации. Руководитель ФНС Михаил Мишустин заявил «Коммерсанту»: «Мы думаем о предоставлении самозанятым в момент регистрации налогового капитала на развитие, за счет чего может быть уменьшена примерно на четверть в год сумма платежей к оплате. Это, мы думаем, около 10 000 руб. при регистрации — есть стимул выписывать чеки». При этом он указал и на вероятный интерес покупателей товаров у самозанятых граждан и получателей услуг. У них «может появиться возможность получать налоговый вычет по своим налогам при покупках у самозанятых. Это 1,5% от размера покупки, до 10 000 руб. в год,— есть стимул требовать чеки», — подчеркнул руководитель ФНС.

По словам Михаила Мишустина, ставка налога пока не определена. «Могу лишь констатировать, будет меньше 6% от суммы продажи», — уточнил он. Пилотный проект для тестирования нового налогового режима будет действовать с 1 января 2019 года в четырех регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Добавление «пряника» самозанятым нужно потому, что «кнут» уже не помогает, считает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Количество самозанятых оценивается в 3-5 млн чел. Это репетиторы, «гаражные» автослесари, няни, программисты, копирайтеры, ремонтники и пр. Предложение им стать ИП с «налоговыми каникулами» до конца 2018 года оказалось бесполезным. Зарегистрированы таким образом лишь менее 1 300 человек, по данным ФНС на начало апреля 2018 года.

Но новая упрощённая схема регистрации и уплаты налогов может иметь обратный эффект, полагает аналитик. Многие ИП предпочтут стать самозанятыми, если нет иных ограничений, например, наёмных работников. Легче регистрация, нет проверок, отчётности и самое главное – меньше платежи государству, да ещё и 10 000 руб. дают в качестве вычета по налогам.

Для тех же, кто пока в «серой» зоне, предложение тоже может быть интересным, говорит Марк Гойхман. Например, для репетитора платить 3% от дохода вполне приемлемо, тем более что сумму дохода он декларирует самостоятельно. А вот привлечь клиентов тем, что они могут сами получить налоговый вычет до 10 000 руб. – хорошая идея. Хотя 1,5% вычета – небольшая сумма. Чтобы её «заслужить» полностью, на 10 000 руб., нужно заплатить самозанятому 667 000 руб. за год. Кстати, есть опасения, что такими «белыми» потребителями и ограничатся декларации самозанятых…

Ведь показывая доходы по минимуму, они и входят в официальное правовое поле и не слишком теряют на налогах. А организационно это действительно намного легче, чем у ИП. Обязательная привязка к карточному счёту с использованием биометрических данных не слишком утяжеляет процедуру. Нужно пройти её один раз, зафиксировав в банке при открытии счёта радужную оболочку глаза, например. Так что, заключает Марк Гойхман, перспективы действительно «радужные» по количеству вышедших «из тени» самозанятых. Но не по суммам их платежей государству.

Что касается технической стороны вопроса, то, как уточняет ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров, самозанятым необходимо пройти биометрическую идентификацию, установить соответствующее приложение и прикрепить к нему банковскую карту, с которой будет списываться налог. Приложение в телефоне – идея неплохая до тех пор, пока телефон не будет утерян. Если что-то произойдет с мобильным, появится необходимость восстановления учетной записи. Соответственно нужны серьезные аргументы для возвращения доступа пользователю, коими и выступают биометрические данные. Кроме того, биометрическая идентификация является защитой в случае если телефон будет не утерян, а украден.

Биометрическая идентификация - это предъявление пользователем своего уникального биометрического параметра и процесс сравнения его со всей базой имеющихся данных (отпечаток пальца, считывание лица, голос и т.д.). Сложность сдачи биометрической идентификации в наше время не обсуждается, так как смартфоны, в большинстве своем, уже умеют «читать» лицо и отпечаток пальца. Есть ли современные смартфоны у самозанятых? Если и нет, то это станет драйвером для спроса на соответствующую продукцию.

По итогам 2017 года в РФ и без того были зафиксированы рекордные объемы покупки смартфонов: в натуральном выражении показатель вырос на 6% по отношению к 2016 году и продажи составили 28,4 миллиона аппаратов. В 2018 году появится дополнительный повод приобрести если не дорогие гаджеты компании Apple, то вполне доступные китайские аналоги, которые уступают только в тактильных качествах, полагает Денис Владимиров.