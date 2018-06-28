Пекин возвращает домой таланты

В Вашингтоне опять с тревогой говорят об экспансии Китая. На этот раз Белый дом боится утечки талантливых кадров из Кремниевой долины. Самое страшное, по мнению президента Трампа и его советников, то, что специалисты, обученные в Соединенных Штатах, обладающие огромными знаниями и опытом, направляются в Китай.

Белый дом боится, что переманивание Пекином специалистов из Кремниевой долины угрожает превосходству Америки в сфере высоких технологий и национальной безопасности. Для того, чтобы помешать коварным китайцам, в Белом доме хотят помешать китайским компаниям приобретать IT-компании в Америке.

Пекин пытается переманивать инженеров высокого уровня и других опытных технических работников из США в Китай. В первую очередь, китайцы, конечно, проявляют интерес к соотечественникам, которых в Кремниевой долине очень много. Сотни китайцев после учебы в американских и китайских университетах идут работать в крупнейшие компании типа Facebook, Google, Amazon.

Главной целью охотников за талантами из Поднебесной является Кремниевая долина, место, где сосредоточены штаб-квартиры крупнейших IT-компаний, лаборатории и венчурные фирмы. Наглядное представление о методах работы по поиску талантов дает выступление в начале года в Кремниевой долине ведущего специалиста Госсовета КНР по политике в области высоких технологий, руководителя программы развития полупроводниковой отрасли Е Тяньчуня. Выступая перед аудиторией, состоящей из более чем 300 человек, в большинстве китайцев и американцев китайского происхождения, он красочно описал, какие усилия предпринимают китайские власти, взявшие курс на рывок в области высоких технологий. При этом лектор сделал особый упор на материальные условия работы в китайских лабораториях и институтах, на отличные жилищные условия и т.д.

Узнать о новых возможностях, открывающихся перед теми, кто решит поехать работать в Китай, пришли так много, что всем не хватило мест и еды на банкете, сопровождавшем лекцию.

Пекин не скрывает планов стать технологической супердержавой и доминировать в современных секторах экономики, начиная от искусственного интеллекта и заканчивая биотехнологией и робототехникой. Председатель КНР Си Цзиньпин поставил цель – сделать Китай «глобальным лидером по инновациям».

Естественно, такие планы не могли не встревожить США. На этой неделе будут объявлены новые ограничения, которые запретят компаниям, в которых доля китайского капитала превышает 25%, приобретать американские компании, специализирующиеся на, как заявляют в Белом доме, на важных для промышленности технологиях.

Крупные китайские IT-компании типа Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc. имеют научно-исследовательские и конструкторские подразделения в Кремниевой долине. Штаб-квартиры многих китайских компаний сосредоточены в трехэтажном офисном здании Z Park, построенном государственной компанией.

Китайское правительство надеется ликвидировать отставание в главных секторах IT-бизнеса при помощи специалистов, обученных и работавших в Америке. Поискам талантов уделяется огромное внимание. Они являются приоритетными направлениями многих национальных программ, направленных на развитие важных современных отраслей промышленности, включая авиацию, информационные технологии, робототехнику и т.д.

Переманивание ведущих специалистов считается эффективным способом сокращения разрыва между конкурентами. Американские компании нередко делят в суде талантливых сотрудников, решивших поменять место работы. Не исключено, что они попробуют применить такие же методы и против китайских конкурентов, которые переманивают у них специалистов при помощи обещаний очень высоких зарплат, многомиллионных грантов и отличных условий работы.