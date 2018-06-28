Правительство ухудшило прогнозы по росту ВВП и реальных зарплат

Министерство экономического развития ухудшило свой прогноз по росту валового внутреннего продукта ВВП России и росту реальных зарплат на 2018 год, сообщает Прайм со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке кабинета министров РФ.

Ведомство прогнозирует рост до 1,9%, хотя ранее ожидались 2,1% на текущий год. Что касается 2019 года — то прогноз снижен до 1,4% с 2,2%.

Собеседник сообщил, что это сделано в том числе из-за геополитической неопределенности, а также из-за решения правительства РФ по повышению НДС с 18 до 20% начиная с 2019 года.

Данные по росту ВВП за первый квартал текущего года, скорее всего, будут пересмотрены: до 1,5% с 1,3%. Источник подчеркнул, что текущая оценка МЭР по росту ВВП в апреле — 2,2%, в мае — 2,1%.

"Сейчас ожидаем рост ВВП в 1,9% в этом году. Мы ожидаем, что прямой вклад пересмотра данных по промышленности за 2017 год в ВВП 2018 года составит как минимум 0,3 процентного пункта, с учетом пересмотра других секторов оценки на малый и средний бизнес итоговый темп роста по 2018 году может составить около 2%, может и больше, на самом деле", — пояснил позицию ведомства собеседник.

Тем не менее, геополитические факторы по прежнему являются риском для российской экономики, считает собеседник.

"Первый — это продолжающийся рост ставок ФРС, что приводит к оттоку капитала с развивающихся рынков… Понятно, что большие риски представляют для динамики мировой экономики разворачивающиеся торговые войны. Здесь сложно предсказать сценарий, по которому они пойдут, поэтому мы видим это как один неких самых серьезных рисков, но при этом оценить его на данный момент тяжело", — рассказал он.

Говоря про следующий год, он отметил, что "2019 год будет непростым и с точки зрения адаптации к изменившимся и макроэкономическим условиям, и решениям принятым по повышению НДС, например".

"Мы также прогнозируем замедление экономического роста в следующем году до 1,4%", — отметил собеседник.

"Ускорение инфляции скажется на доходах населения, значит, и на потребительских расходах. Мы видим негативный эффект, особенно который будет ощущаться в первом полугодии, связанный с перераспределением доходов в структуре экономики. НДС начнет собираться сразу, а тратиться бюджетом начнет, по новым программам особенно, ближе ко второму полугодию", — пояснил он, не называя конкретных цифр, сказав лишь, что на 2020 год прогноз роста ВВП — это больше 2%, на 2021 год — около 3%.

В Министерстве экономического развития также ожидают значительное замедление роста реальных зарплат в России, примерно до 1% в 2019-м против 6% в нынешнем году.

«По реальной заработной плате в этом году ждем роста выше, чем на 6%», — сказал источник.

По его словам, в следующем году рост составит только 1%. Он также добавил, что в этом году возможен рост зарплат вплоть до 6,3%.

Источник заключил, что снижение темпов роста реальных зарплат в следующем году произойдет из-за более низкой экономической активности, а также возросшего темпа инфляции.