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Москва, 28.06.2018

В Казахстане заявили о подготовке к экспорту бензина в Россию

«Expert Online» 2018

Канат Бозумбаев – глава Минэнерго Казахстана – заявил, что его страна работает с Россией для внесения изменений в двустороннее соглашение для начала экспорта бензина.

По его словам, этот вопрос связан с соглашениями, которые заключены между Казахстаном и соседними государствами, передаёт РИА Новости.

При этом он напомнил, что сейчас согласно соглашению с Россией экспорт бензина из Казахстана в РФ запрещён.

«Мы сейчас работаем, потому что мы раньше завозили их продукт и понятно они не хотели, чтобы мы реэкспортировали. Поэтому мы работаем над редакцией, над внесением изменений в наши соглашения, которые ратифицированы», – резюмировал Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что согласно данным Росстата, по итогам мая 2018 года средняя цена одного литра бензина выросла в РФ на 5,6%, до 42,59 руб.

При этом, по сравнению с маем 2017 года цены на бензин увеличились сразу 11,3%. Между тем потребительские цены на дизельное топливо в мае выросли в среднем на 5,2%, до 43,71 руб. за литр.

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