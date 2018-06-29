Армия Макрона

Как минимум девять членов Евросоюза договорились создать европейские силы военного реагирования в рамках Европейской оборонной инициативы (EII). Инициатором создания европейской миниармии является президент Франции Эмманюэль Макрон. Пользуясь крупными внутренними проблемами Ангелы Меркель, он явно стремится сместить с поста неофициального лидера объединенной Европы немецкого канцлера и занять его сам. Инициативу Парижа поддержали Германия, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Эстония, Испания и Португалия.

Предполагается, что силы военного реагирования будут действовать вне рамок основной структуры ЕС. Любопытно, согласие Лондона, который в марте 2019 года официально покинет Евросоюз. Обращает на себя внимание и позиция Италии. Рим на начальном этапе поддержал идею создания европейских сил, однако у нынешнего популистского правительства, возглавляемого Джузеппе Конте, возникли сомнения в целесообразности участия Италии в новой военной структуре.

Многие аналитики считают, что создание сил военного реагирования Евросоюза вызвано недовольством Европы Северо-атлантическим альянсом или вернее резким ослаблением доверия к нему и, в первую очередь, к тому, что он в случае необходимости сможет защитить Старый Свет. Конечно, в европейских столицах не забыли резкую критику президента Америки Дональда Трампа в адрес НАТО и нежелание Белого дома поддерживать ее. С учетом же того, что НАТО, если можно так сказать, как минимум на 90% состоит из США, можно вполне справедливо говорить, что Европа, создавая параллельную структуру, показывает, что потеряла доверие даже не столько к НАТО, сколько к Америке.

Существуют опасения, что EII и Силы военного реагирования будут находиться под влиянием их «крестного отца» Макрона. Вообще, на данном этапе подробностей и деталей крайне мало, поэтому говорить, чем и как будет заниматься новая военная структура и под чьим контролем она будет находиться, преждевременно.

Впервые Эмманюэль Макрон заговорил об европейских силах военного реагирования в сентябре 2017 года.

«В макроновском предложении четко просматривается дефицит картезианской ясности,- считает Ник Уитни, старший аналитик Европейского совета по международным отношениям.- В один из моментов своего выступления он заявил: «В начале следующего десятилетия Европе будет нужно создать европейские силы реагирования с общим бюджетом и общей доктриной действий».

Европейская оборонная инициатива предполагает общеевропейский ответ на военном уровне как в рамках ЕС, так и в рамках НАТО. Одновременно в Брюсселе сформулировали Общеевропейскую политику безопасности и обороны.

В целом, Евросоюз сейчас довольно энергично движется по пути создания европейских вооруженных сил. Правда, когда они будут созданы и будут ли созданы вообще, сказать трудно. В конечном счете эту цель – создание европейских вооруженных сил преследуют и многочисленные программы и проекты ЕС: Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO), направленное на углубление сотрудничества между членами ЕС в военной сфере; Европейский оборонный фонд (EDF), из средств которого будут финансироваться совместные научно-исследовательские и иные работы; Ежегодный скоординированный обзор по вопросам обороны (CARD), целью которого является синхронизация планирования в военной сфере.