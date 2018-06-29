Меркель не разрешила мигрантам выбирать страну ЕС для проживания

Мигранты, ищущие убежища в Европе, не должны самостоятельно выбирать страну для дальнейшего проживания, высказала позицию канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Беженцы не должны принимать решения о том, в какой стране им оставаться», — цитирует Меркель агентство ТАСС.

С подобным предложением ранее уже выступал премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Ранее, 29 июня завершился саммит стран Евросоюза. Как и ожидалось, центральной темой обсуждения стала миграционная политики содружества. Единая позиция все-таки была достигнута 28 странами после 12-часовых переговоров.

Ранее с требованием найти решение проблемы к главам ЕС обращались Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ), которые высказывали обеспокоенность способами транспортировки беженцев в Евросоюз. Сообщается, что более тысячи человек погибли с начала 2018 года, пытаясь попасть в Европу, переплыв Средиземное море. Сегодня число беженцев в странах ЕС достигает 42 тыс. человек.