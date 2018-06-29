«Послушай, Трамп!»

В воскресенье 88 миллионов мексиканцев будут выбирать президента. Интрига отсутствует, имя нового президента Мексики известно с 99-процентной гарантией. Согласно последним опросам, например, опросу, опубликованному El Financiero в среду, отрыв Андреса Мануэля Лопеса Обрадора от ближайшего преследователя составляет более двух десятков процентов. За Обрадора, левого популиста, возглавляющего Движение национального возрождения (MORENA), готовы проголосовать 52% мексиканцев. Его главному конкуренту правоцентристу Рикардо Анайе, представляющему коалицию «Гражданский фронт за Мексику», намерены отдать голоса 26% избирателей. Кандидат от правящей Институционно-революционной партии (PRI) Хосе Антонио Мид сильно отстал с 19%. Есть и четвертый кандидат – независимый политик Хайме Родригес, но у него в опросах всего лишь 3%. Родригес запомнился, пожалуй, лишь тем, что пообещал бороться с коррупцией, непременным пунктом программ всех кандидатов, отрубая коррупционерам руки, чтобы они больше не брали взятки.

Президентские выборы в Мексике состоят из одного тура. Срок полномочий президента, как в России, шесть лет. Президентское кресло 64-летний Обрадор или, как его на американский манер называют по первым буквам имени и фамилии – АМЛО, возьмет с третьей попытки. В 2012 году он проиграл действующему президенту Энрике Пенье Ньето 7%, а в 2006 г. – менее 1% Фелипе Кальдерону. Прокатившиеся тогда по Мексике выступления его сторонников едва не переросли в гражданскую войну.

Сейчас ничто не в состоянии помешать бывшему мэру Мехико переехать в Лос Пинос, президентский дворец, расположенный на холме Чапультапек. В Вашингтоне следят за всеми выборами, но к выборам в Мексике, кстати, второй экономике Латинской Америки, отношение особое. Уже в понедельник, когда будут подведены первые итоги и станет ясно имя победителя, Москве следует готовиться к новому девятому валу обвинений во вмешательстве в выборы. На этот раз в мексиканские. О возможности такого вмешательства, которое в Конгрессе и Белом доме, как обычно, без каких бы то ни было доказательств уже давно представляют свершившимся фактом, и о «щупальцах» Москвы открыто говорил, например, на пресс-конференции в феврале в Мехико бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Если Россия хочет по-настоящему навредить США и ослабить западный мировой порядок, то мексиканские выборы представляют для этого легкую мишень,- считает аналитик Совета по международным отношениям (CFR) Шэннон О’Нейл.- Ни одна другая страна не оказывает на США такого сильного влияния, как ее южный сосед. Присутствие российской разведки в стране ацтеков имеет долгую историю, уходящую вглубь холодной войны».

В Москве, естественно, подобные обвинения отвергают. Достаточно сказать, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала их в мае «полной чушью».

АМЛО не скрывает, что намерен придерживаться более жесткой линии в отношениях с Дональдом Трампом. Он, к примеру, написал книгу «Новая надежда Мексики: Скажем «нет» коррупции, насилию и трамповской стене». На испанском языке у книги более короткое название – «Послушай, Трамп!». На прошлой неделе Обрадор назвал распоряжение американского президента разъединять родителей и детей на границе «высокомерным, расистским и бесчеловечным».

Особенностью предстоящих выборов является и то, что несмотря на многочисленные упоминания в СМИ о натянутых отношениях между США и Мексикой, в выборах доминируют исключительно внутренние вопросы и проблемы. Кстати, нынешнего президента многие мексиканцы обвиняют в том, что он уделяет своему имиджу на международной арене куда больше внимания, чем дома. АМЛО здесь находится в выигрышном положении: он националист и намерен заниматься главным образом внутренними проблемами. Он уже пообещал на одном из митингов, что если новый договор о свободной торговле с США (NAFTA) будет заключен до его вступления в должность президента в декабре, то он обязательно внесет в него коррективы или откажется выполнять.

Поводов для тревоги в Вашингтоне хоть отбавляй. АМЛО не скрывает своего отрицательного отношения к свободному рынку. Особенно плохо он относится к энергетикам. Его обещание пересмотреть все заключенные предшественником контракты вызвали среди мексиканских энергетиков страх. С другой стороны, на посту столичного градоначальника он показал себя неплохим хозяйственником.

Обрадор – сторонник радикальных решений. Чего стоит хотя бы его предложение для окончания войны государства с наркоторговцами амнистировать членов наркокартелей, которое Ньето назвал «предательством». 12-летняя необъявленная война с наркоторговцами унесла жизни как минимум 200 тыс. человек. Прошлый год, кстати, оказался, по данным Lantia Consultores, самым кровавым - 29 тыс. жертв. Это 20 жертв на 100 тыс. населения. Для сравнения: в США этот показатель – 5. Нынешний май – самый кровавый месяц войны. Число убитых почти достигло 2900.

Предложение о помиловании наркоторговцев вызвало резкую критику со всех сторон, но она не повлияла на рейтинги Обрадора. АМЛО обещает победить коррупцию, закончить гражданскую войну и считает Фиделя Кастро героем. Он любит тако, бейсбол и книги, не стесняется своего популизма и не особенно возражает, когда его называют «мексиканским Уго Чавесом».

Популярность АМЛО объясняется как его популистскими взглядами и обещаниями, так и усталостью мексиканцев от очевидной неспособности или нежелания партии PRI, которая находится у власти уже более 70 лет, справиться с коррупцией, бедностью и насилием. Жители Мексики надеются, что 1 июля станет поворотным днем в истории страны и что Андрес Мануэль Лопес Обрадор, переехав в Лос Пинос, выполнит свои предвыборные обещания и сделает их жизнь лучше и безопаснее.