РЖД к 2025 году планирует сократить численность сотрудников на 42 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на долгосрочную программу развития компании.

Сейчас в РЖД работают 737,4 тысячи человек. Численность сотрудников планируется снизить за счет естественного оттока персонала, перераспределения трудовых ресурсов и внедрения новых технологий.

Отмечается, что после такого шага средняя зарплата в компании вырастет примерно до 80 тысяч рублей, сейчас она равняется 55 тысячам.

При этом компания намерена ежегодно привлекать 65 тысяч сотрудников.