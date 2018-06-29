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Москва, 29.06.2018

Штат РЖД сократится на 42 тысячи человек

«Expert Online» 2018

РЖД к 2025 году планирует сократить численность сотрудников на 42 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на долгосрочную программу развития компании.

Сейчас в РЖД работают 737,4 тысячи человек. Численность сотрудников планируется снизить за счет естественного оттока персонала, перераспределения трудовых ресурсов и внедрения новых технологий.

Отмечается, что после такого шага средняя зарплата в компании вырастет примерно до 80 тысяч рублей, сейчас она равняется 55 тысячам.

При этом компания намерена ежегодно привлекать 65 тысяч сотрудников.

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