Трамп едет к Путину просить российскую нефть

В случае, если США будут не в состоянии обеспечить содействие России на нефтяном рынке, нынешняя политика Вашингтона в отношении запрета на закупку иранской нефти нанесет серьезный удар по американской экономике, считает аналитик Иван Данилов. Его материал публикует РИА Новости.

Автор отмечает, что «иранский вопрос» будоражит США со времен президента Обамы, при котором было дано негласное разрешение некоторым странам не участвовать в санкциях по нефтяной блокаде Ирана. Сегодня Трамп пытается добиться мирового антииранского нефтяного эмбарго, потребовав от других стран «полностью прервать весь импорт нефти из Ирана начиная с ноября». На этой новости цены на нефть совершили рывок вверх с 74 до почти 78 долларов за баррель, рынок приготовился работать в условиях нефтяного дефицита. Однако, как оказалось «принудить Японию, Индию и тем более Евросоюз к отказу от иранской нефти будет очень сложно», пишет автор. Пекин вовсе официально заявил, что не прекратит закупать нефть у Ирана.

Добавило проблем в этом вопросе и решение участников сделки «ОПЕК + Россия». Картель с одной стороны принял решение по увеличению добычи сырья, но, с другой стороны, заявленные объемы добычи не компенсируют «выпадающие» с глобального рынка объемы иранской нефти.

«Логика проста: если не допустить серьезного роста цен на нефть, то у других стран будет меньше мотивации "обходить" антииранские санкции», - говорится в статье. Случай с Россией еще сложней, страна может расплачиваться за нефть с Тегераном зерном или другими товарами, что смягчает санкции США.

Как отмечает издание, сегодня перед Трампом встает дилемма «запугать участников сделки «ОПЕК + Россия» или убедить их пойти ему навстречу». Как пишут западные СМИ, Трамп понимает бесперспективность подобного подхода в общении с российским президентом, поэтому «США могут попросить у России больше нефти в условиях приближения иранских санкций». Главной интригой переговоров, как считают аналитики, остается вопрос, на какие уступки готов пойти Дональд Трамп в обмен на российскую нефть.