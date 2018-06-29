Трамп готов привести глобальную торговлю к дикому беспорядку

Американский лидер Дональд Трамп, который неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам Белого дома о своем желании вывести Соединенные Штаты из Всемирной торговой организации (ВТО), в самое ближайшее время готов это сделать.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что такой шаг приведёт глобальную торговлю к «дикому беспорядку». По словам одного из собеседников издания, глава Белого дома постоянно говорит об этом.

«Это полностью подставляет нас как страну», – расказал журналистам источник из окружения президента США.

При этом он добавил, что Трамп часто использует ненормативную лексику для описания отношений с ВТО.

Отмечается, что президент США говорил о том, что не знает, почему страна входит в эту организацию, а также указывал на то, что ВТО была создана остальным миром, чтобы притеснить Америку.

В свою очередь некоторые помощники пытались объяснить Трампу, что, по их мнению, США преуспевают в ВТО, однако американский лидер «остаётся равнодушен» к их аргументам.

Ранее сообщалось, что Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования новых пошлин США на сталь и алюминий.