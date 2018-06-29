В Госдуме прокомментировали продление Евросоюзом антироссийских санкций

Антон Морозов – член комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал информацию о возможном продлении Евросоюзом санкций против нашей страны.

По его мнению, если это произойдёт, то будет сделано против интересов стран ЕС под давлением США, передаёт RT.

«В Вашингтоне, к сожалению, не ослабляют хватку и продолжают санкционную политику», – резюмировал Морозов, подчеркнув, что в России бизнес-элиты не давят на государство и именно поэтому продление санкций является «бесперспективным занятием».

Ранее стало известно, что лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение продлить антироссийские экономические санкции.

По данным агентства Reuters, официальное заявление об этом будет выпущено в ближайшее время. При этом отмечается, что лидеры ЕС решили продлить санкции против РФ ещё на 6 месяцев.