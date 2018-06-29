В Кремле объяснили, почему Путин и Трамп встретятся в Хельсинки

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал представителям СМИ, почему встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа решено провести в Хельсинки.

По его словам, это место больше устраивало обе стороны логистически, передаёт RT.

Кроме того, Песков подчеркнул, что в настоящее время идёт серьёзная подготовка к встрече, сторонам предстоит разговор по «очень непростым» вопросам.

Ранее сообщалось, что Трамп якобы едет к Путину просить российскую нефть. В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что Трамп намерен достичь договоренностей с Путиным, которые помогут как можно быстрее вывести американские войска из Сирии.

Между тем, по данным американского издания The Times, итогом предстоящей встречи может стать признание американской стороной российского Крыма.

Напомним, встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что основными темами обсуждения будут двусторонние отношения и вопросы международной повестки.

При этом сами переговоры не привязаны к международным мероприятиям, поэтому, предстоящую встречу можно считать первой полноформатной.