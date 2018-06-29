Российские облигации будут конкурировать с американскими treasuries

Как заявил заместитель министра финансов РФ Сторчак, российские власти намерены предложить российским внутренним заемщикам облигации, за счет которых будет финансироваться Фонда развития инфраструктуры. Вторым потенциальным «донором» денег для Минфина могут стать банки развития, сообщает ТАСС со ссылкой на слова чиновника.

Как стало известно ранее, правительство создает Фонд развития инфраструктуры, в который будут направляться дополнительные заимствования, а объем этих заимствований на шесть лет составит 3,5 трлн рублей. Фонд позволит запустить ключевые инфраструктурные проекты в области цифровой экономики и поддержать развитие малого и среднего предпринимательства. «Мы предложим рынку облигации и надеемся получить за счет этого рублевое фондирование, это очевидно. Но не очевидно на сегодня то, сможем ли мы их сделать понятными, что это действительно инфраструктурные облигации», — заявил Сергей Сторчак.

«Я допускаю, — добавил он, — что… деньги многосторонних банков развития, это связанные деньги и в этом смысле, те ресурсы которые мы сможем от них брать, можно будет учитывать в сумме тех 3,5 трлн рублей, о которых говорится в документах».

Фонд развития инфраструктуры (ФРИ) создаётся для финансирования проектов по майскому указу президента, напоминает ведущий аналитик ГК ТeleTrade Марк Гойхман. Изначально предполагалось, что он станет пополняться заимствованиями, в том числе от населения, в размере до 0,5% ВВП в год. Фонд формируется как временный, в его концепции не предполагалось задействовать доходы бюджета. Народная поговорка в этом случае: «мухи отдельно, котлеты – отдельно…»

Только для выполнения майского указа потребуется не менее 8 трлн руб., говорит аналитик. От увеличения НДФЛ отказались (наряду с повышением пенсионного возраста это был бы совсем явный «перебор»), поднять ставку НДС – менее социально острый путь. Таким образом, делает вывод Марк Гойхман, облигационные займы, средства банков развития для ФРИ и налоговые поступления будут и далее осуществляться параллельно. Инфраструктурные облигации как инструмент привлечения средств в данном случае действительно могут быть интересны для инвесторов. Но Минфину нужно чётче позиционировать их, сделать условия привлекательными – может быть, лучше, чем в ОФЗ, интерес к которым ослабевает.

Прежде всего, обращает внимание аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, нужно сказать, с чем будут конкурировать такие инфраструктурные облигации, если будут выпущены. А конкурировать они будут с облигациями Газпрома, Лукойла, МТС и других корпораций, которые существуют уже много лет, имеют понятную бизнес-модель, хорошую доходность по облигациям. А, например, облигации ВСМ Москва-Казань никак не смогут показать такую же доходность, скажем, 7-8% годовых, как корпоративные облигации, в стройке совершенно другая рентабельность, длинные сроки реализации, много рисков удорожания проекта.

С учетом того, что такие облигации — это новый продукт для инвесторов, конкурировать с корпоративными облигациями они будут с большим трудом. У рядовых граждан есть недоверие к таким масштабным «стройкам века», считает он, есть память о подобных стройках во времена СССР, как они проходили, за счет чего вытягивались и завершались, отмечает аналитик. Слишком большой ажиотаж и новостной фон, который создастся, если в такие целевые облигации вложатся физлица, может негативно повлиять на проект, поэтому, скорее всего, будут выпущены обычные ОФЗ и получены обычные кредиты в банках развития. А также есть разговоры о том, что может быть изменено бюджетное правило, цена отсечения может быть снижена, чтобы можно было получить дополнительные деньги и дособрать те самые 3.5 трлн рублей, которые нужны на инфраструктурные проекты.

Нужно понимать, говорит эксперт, что в глазах потенциальных инвесторов такие облигации конкурируют также с американскими 10-летними Treasuries, доходность по которым сейчас составляет до 2.8% годовых в долларах. А сами США предпринимают все больше усилий, чтобы привлечь международные капиталы к себе: повышают ставку рефинансирования, вводят протекционистские пошлины для импортных товаров, проводят налоговую реформу для компаний-резидентов. Это означает, делает вывод Алексей Антонов, что через год резервная ставка будет еще выше, доходность 10-летних treasuries поднимется выше 3% и все проекты в развивающихся странах будут конкурировать с этой доходностью. Если бы вы вкладывали свои деньги, то вы предпочли бы 6% годовых в рублях или 3% годовых в валюте? — задается он вопросом.

Да, конкуренция обещает быть острой. Однако рублевые инструменты пользуются и будут пользоваться спросом, для которого есть немало причин. Очень многое зависит и о того, как будет функционировать их рынок. О том, какой у нас в этом отношении есть опыт и как это могло бы быть сделано «по уму», можно прочесть в статье «Заем “Обустроим Россию”» журнала «Эксперт».