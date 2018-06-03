Чем своих владельцев порадует Hyundai Solaris второго поколения

В начале прошлого года на рынке впервые появилась Hyundai Solaris второго поколения. Автолюбители приняли ее вполне благожелательно, что не удивительно, ведь вне всяких сомнений данная модель очень удачна.

У новой Solaris практически нет минусов, а вот плюсов – немало, в этом вы можете посетив салон Hyundai в Перми. Рассмотрим основные из них.

Создана для российских дорог

Чтобы в нашей стране автомобиль был востребован у потребителей, он должен быть максимально адаптирован под местные условия. Суровые российские зимы и разбитые дороги нередко вынуждают производителей вносить определенные коррективы в свою продукцию. Некоторые, например, делают акцент на хорошей подвеске и аккумуляторе повышенной емкости, а некоторые подходят к производству авто более обстоятельно.

Компании Hyundai удалось довести клиренс до 160 мм, что для легковушки весьма солидно. Кроме того корейцы оснастили Solaris второго поколения электрообогревом лобового стекла, руля и даже заднего дивана. Подобного рода комфортом в данном ценовом сегменте может похвастаться разве что Kia Rio.

Отменные ходовые качества

Нередко можно было услышать критику от автолюбителей в адрес предыдущей версии Solaris о ее неустойчивости при езде на высокой скорости. И действительно при 100 км/ч и выше машина в прямом смысле «приплясывала». Чтобы исправить этот изъян производители не единожды корректировали шасси, но полностью избавиться от проблемы им так и не удалось.

Что касается новой Solaris, то она на трассе ведет себя более уверенно и стабильно. Причем не только при езде по прямой, а и на поворотах. Нельзя не отметить, что и плавность хода стала заметно лучше. Даже на разбитой дороге машина порадует своего владельца, ведь никакие бугры и ямы ей уже не страшны.

Интерьер салона и его оснащение

Пожалуй, одним из главных плюсов новой Solaris является эргономичный интерьер, который корейцы продумали до мелочей. Руль с легкостью регулируется в двух плоскостях, что делает посадку за него практически идеальной. Ну и конечно, нельзя не выделить оснащение салона. Об электрообогреве уже говорилось ранее, но кроме этого Hyundai может предложить наличие мультимедийной системы со встроенным навигатором, климат-контроль, датчики света и парковки.

Стоимость

Solaris второго поколения в базовой модификации (механика, 1,4-литровый двигатель) можно приобрести за 655 тыс. руб. А цена на модели с 1,6-литровым мотором стартует с 778 тыс. руб. Любителям же коробки автомат придется доплатить еще порядка 40 тыс. руб. Данные предложения сегодня более чем достойны, не зря многие таксисты в качестве рабочего авто выбирают Solaris. А уж они-то точно знают толк в «рабочих лошадках».