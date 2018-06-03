Особенности выбора недвижимости в Краснодаре

Для приобретения квартиры в Краснодаре необходимо знать правовые нормы и быть знакомым с особенностями местного рынка жилья. Кубань является одним из самых привлекательных российских регионов для покупки недвижимого имущества как в инвестиционных целях, так и для проживания.

Для покупки квартиры в новостройке https://pikato.ru/ можно использовать как свои накопленные деньги, так и ипотечное кредитование. Перед покупкой квартиры нужно решить, какой район Краснодара более всего подходит для комфортного проживания. У каждого микрорайона этого города есть своя специфика. У потенциальных покупателей имеется богатый выбор предложений как на первичном, так и на вторичном рынке в самых разных ценовых сегментах – от доступных квартир-студий до дорогих апартаментов. В число важнейших факторов, которые необходимо принимать во внимание при выборе подходящего жилья, входят площадь, близость от центра города, планировка, стоимость и индивидуальные предпочтения. Затягивать с приобретением недвижимого имущества в Краснодаре нежелательно, так как город стремительно развивается, и это ведет к достаточно быстрому удорожанию квадратного метра.

Самым престижным районом в столице Кубани считается Центральный. Стоимость жилья в этой зоне значительно выше, чем в спальных районах. Здесь находится большинство наиболее интересных достопримечательностей города. Приобрести по доступной цене жилье бизнес-класса можно на Кубанонабережной улице. Любителям роскошных апартаментов понравятся высотки на Офицерской и Северной улицах. Для тех, кто желает проживать в историческом центре Краснодара, подойдет ЦМР. Этот район удобно расположен, а потому в нем часто покупают жилую недвижимость расчетливые инвесторы, в дальнейшем перепродающие ее под офисы значительно дороже. Наибольшее количество квартир, которые здесь предлагают на вторичном рынке владельцы жилья, располагается в "сталинках" и "хрущевках".

Самый благоустроенный и экологически чистый район города – Юбилейный. Он находится возле реки Кубань. Высотные здания здесь начали строиться с конца восьмидесятых годов прошлого столетия. Крупномасштабное строительство ведется и в настоящее время. Здесь имеется множество предложений жилой недвижимости от застройщиков. Новостройки столицы Кубани удобно расположены, имеют современные планировки, окружены множеством объектов инфраструктуры. Юбилейный имеет репутацию самого перспективного района для развития. Стоимость жилья здесь одна из самых высоких в городе, но в недалеком будущем, по прогнозам экспертов, оно может еще больше подорожать.