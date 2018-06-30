Фасадное утепление: виды и особенности

В перспективе может встать вопрос фасадного утепления, если на этапе строительства невысокого качества оказались материалы или сам процесс работы.

На практике особой популярностью пользуются три вида фасадного утепления: наружное, внутреннее и выполненное внутри стен.

Второй и третий вид применяют в случае невозможного выполнения внешнего утепления. В остальных случаях наружное утепление фасадов является единственным вариантом, поскольку имеет ряд преимуществ:

Экономия отопления в зимний период и охлаждения – в летний;

Защита от воздействия внешних факторов;

Дополнительные звукоизоляционные свойства;

Увеличение эксплуатационных сроков.

Среди методов наружного утепления различают:

Штукатурный или мокрый фасад. Применяют экологически чистые, безопасные материалы. При этом стоимость материалов невысока. Но этот вариант установки невозможен в холодный период (менее +5) и в дождь. Требуются квалифицированные специалисты.

Применяют экологически чистые, безопасные материалы. При этом стоимость материалов невысока. Но этот вариант установки невозможен в холодный период (менее +5) и в дождь. Требуются квалифицированные специалисты. Тяжелые штукатурные системы. Требования к утеплителю повышены. Не нужно выравнивать фасадную поверхность. Нет необходимости в квалифицированных работниках.

Требования к утеплителю повышены. Не нужно выравнивать фасадную поверхность. Нет необходимости в квалифицированных работниках. Вентилируемый навесной фасад. Устройство имеет вентиляционные зазоры, способствующие воздухообмену, регулируя влажность внутри помещения.

Устройство имеет вентиляционные зазоры, способствующие воздухообмену, регулируя влажность внутри помещения. Утепление фасадов зданий пенопластом. Наборные панели разной цветовой гаммы и фактуры крепят на деревянный каркас, между которым размещен утеплитель.

Утепление фасада проводится по окончании всех строительно-ремонтных работ, при температуре воздуха от +5 до +25 градусов.

Перед утеплением необходимо обследовать поверхность, установив качество сцепления клеевого состава, изучить параметры несущих стен и их нагрузку на крепеж. При выборе материалов важно помнить, что они должны составлять единую систему, которая имеет схожие характеристики морозостойкости, водопоглощения, паропроницаемости и теплового расширения. Все вышеперечисленные операции под силу лишь специалистам, которые профессионально занимаются утепелнием фасадов. Здесь вы сможете заказать готовый проект с учетом климатических и архитектурных условий.

Стоит отметить, что прежде чем заказывать проект утепления, стоит убедиться в целостности стен постройки, а также проверить фасад на наличие разрывов и трещин. Неподготовленные стены, пропуски между кладкой или треснувший фундамент со временем могут привести к разрушению, а работы по утеплению фасдада могут спровоцировать рост этих трещин.

В качестве материалов для утепления используют стекловату, базальтовую вату, пенопласт, экструзионный пенополистирол, минвату, двойной каркас, штукатурку. Разные варианты утепления подразумевают различную сложность работ, материалы и их стоимость. Но любой способ необходимо применять с одновременным утеплением крыши, окон и труб. Подобрать эффективную систему утепления могут только квалифицированные специалисты из специализированных компаний.