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Москва, 02.07.2018

Фасадное утепление: виды и особенности

«Expert Online» 2018

В перспективе может встать вопрос фасадного утепления, если на этапе строительства невысокого качества оказались материалы или сам процесс работы.

На практике особой популярностью пользуются три вида фасадного утепления: наружное, внутреннее и выполненное внутри стен.

Второй и третий вид применяют в случае невозможного выполнения внешнего утепления. В остальных случаях наружное утепление фасадов является единственным вариантом, поскольку имеет ряд преимуществ:

  • Экономия отопления в зимний период и охлаждения – в летний;
  • Защита от воздействия внешних факторов;
  • Дополнительные звукоизоляционные свойства;
  • Увеличение эксплуатационных сроков.

Среди методов наружного утепления различают:

  • Штукатурный или мокрый фасад. Применяют экологически чистые, безопасные материалы.  При этом стоимость материалов невысока. Но этот вариант установки невозможен в холодный период (менее +5) и в дождь. Требуются квалифицированные специалисты.
  • Тяжелые штукатурные системы. Требования к утеплителю повышены. Не нужно выравнивать фасадную поверхность. Нет необходимости в квалифицированных работниках.
  • Вентилируемый навесной фасад. Устройство имеет вентиляционные зазоры, способствующие воздухообмену, регулируя влажность внутри помещения.
  • Утепление фасадов зданий пенопластом. Наборные панели разной цветовой гаммы и фактуры крепят на деревянный каркас, между которым размещен утеплитель.

Утепление фасада проводится по окончании всех строительно-ремонтных работ, при температуре воздуха от +5 до +25 градусов.

Перед утеплением необходимо обследовать поверхность, установив качество сцепления клеевого состава, изучить параметры несущих стен и их нагрузку на крепеж. При выборе материалов важно помнить, что они должны составлять единую систему, которая имеет схожие характеристики морозостойкости, водопоглощения, паропроницаемости и теплового расширения. Все вышеперечисленные операции под силу лишь специалистам, которые профессионально занимаются утепелнием фасадов. Здесь вы сможете заказать готовый проект с учетом климатических и архитектурных условий.

Стоит отметить, что прежде чем заказывать проект утепления, стоит убедиться в целостности стен постройки, а также проверить фасад на наличие разрывов и трещин. Неподготовленные стены, пропуски между кладкой или треснувший фундамент со временем могут привести к разрушению, а работы по утеплению фасдада могут спровоцировать рост этих трещин.

В качестве материалов для утепления используют стекловату, базальтовую вату, пенопласт, экструзионный пенополистирол, минвату, двойной каркас, штукатурку. Разные варианты утепления подразумевают различную сложность работ, материалы и их стоимость. Но любой способ необходимо применять с одновременным утеплением крыши, окон и труб. Подобрать эффективную систему утепления могут только квалифицированные специалисты из специализированных компаний.

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