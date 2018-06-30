Охранные системы – надежное средство обеспечения безопасности жилья

Численность злоумышленников, пытающихся поживиться путем присвоения чужой собственности, не уменьшается. Поэтому охрана квартир, домов, офисов и иных объектов продолжает оставаться актуальной.

Многим людям приходится решать проблему защиты своего жилья. Разумеется, можно понадеяться на бдительных соседей и сотрудников органов охраны правопорядка, однако благодаря развитию новейших технологий появился более действенный и надежный способ защиты – использование специальных охранных систем, которые вам готовы предложить сотрудники компании "КРона" https://www.mckrona.ru/. Производители сигнализаций предлагают в настоящее время обширный ассортимент этих технических средств, так что владельцы любых жилых и нежилых объектов могут найти походящий для себя вариант. Существуют столь простые в установке охранные системы, что ее можно выполнить самостоятельно. Монтаж других, наоборот, может быть произведен только высококвалифицированными специалистами в сфере технических охранных средств, которые обладают необходимыми знаниями. Существуют типовые комплекты охранных систем, рассчитанные на решение различных задач и обеспечение безопасности различных объектов. В состав всех комплектов входит разнообразное оборудование для обеспечения всесторонней защиты охраняемых объектов, позволяющее подключать их к пультовой охране.

Разновидности охранных систем

Все существующие в настоящее время охранные системы, предназначенные как для защиты квартир и частных домов, так и для обеспечения безопасности офисов и производственных объектов, делятся на три вида:

Системы, реагирующие на движение. Функционирование этой разновидности сигнализации основано на размещении в помещении специальных датчиков, срабатывающих при выявлении движения. Если они зафиксируют его, когда хозяев нет дома, то немедленно передадут сигнал на пульт. Необходимо заметить, что на перемещение домашних животных датчики не реагируют, поэтому данная разновидность охранных систем вполне может быть использоваться в доме, где содержится собака или кошка.

Системы, действие которых основано на ключах давления. Они функционируют по следующему принципу: когда злоумышленники предпринимают попытку проникновения в помещение через дверь, система с использованием ключа давления, расположенного около входной двери, передает сигнал на пульт охраны. Согласно статистике правовых нарушений, большинство несанкционированных проникновений производится через двери, а срабатывание таких охранных систем происходит именно при открывании дверей.

Системы, оснащенные видеокамерами. При использовании данной разновидности охранных систем в помещениях устанавливаются видеокамеры и звукозаписывающие устройства, выполняющие роль глаз и ушей хозяев, когда они отсутствуют. Такие системы позволяют делать видеозаписи всех действий злоумышленников до прибытия сотрудников правоохранительных органов после получения ими тревожного сигнала.

Выбор одной из множества моделей охранных систем является достаточно сложной проблемой для владельцев домов и квартир. Это обусловлено не только их разнообразием, но и тем, что злоумышленники учитывают новейшие достижения в развитии охранных систем и овладевают новыми умениями в данной сфере. По этой причине необходимо проявлять крайнюю осторожность: использование информационных каналов систем охраны, которые не защищены кодами, повышает вероятность свободного проникновения преступников в помещение. Кроме того, надо принимать во внимание и иные опасности, включая возгорание проводки, затопление квартиры, утечку газа и др. Используемые в настоящее время системы сигнализации обеспечивают возможность своевременно получить информацию обо всех этих угрозах и ликвидировать их.

Установка системы охраны

Первым делом производится монтаж датчиков, сирен, камер видеонаблюдения. Благодаря развитию технологий появились беспроводные охранные системы, которые не нуждаются в прокладке кабеля. По этой причине можно не заботиться о выполнении дополнительных отделочных работ и нарушении целостности дизайна интерьера. Если охранная система устанавливается в только что построенном доме, ее монтаж можно совместить с обустройством электропроводки. Эти работы выполняются в несколько этапов: перед началом отделочных работ в стенах размещается электропроводка, а после их завершения производится монтаж технических средств сигнализации. Для придания дополнительных функций охранной системе она оснащается датчиками, срабатывающими при выявлении задымления, возгорания, движения и др. Они подключаются к автономным подзаряжаемым источникам электропитания. Сенсорные датчики не нуждаются в собственной проводке, они осуществляют передачу данных через телефонные линии или по радиоканалам.