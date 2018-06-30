Основные тренды дизайна интерьера кухни 2017-2018 годов

Соединение кухни и гостиной

Для квартир, в которых гостиные соединены с кухней, специалисты в сфере дизайна, ознакомиться с которыми вы можете на FurnishHome.ru , в последнее время предлагают кухню, состоящую из модулей, имеющих сходство с простой мебелью. Они могут иметь вид книжного шкафа, комода с зеркалом или стеллажа. Это дает возможность отказаться от наскучившего деления на нижние и верхние секции, устранив тем самым чувство нахождения в пространстве, используемом исключительно для готовки еда. На смену броским кухонным гарнитурам пришли гармонично вписывающиеся в дизайн помещения. Следствием этого тренда стало повсеместное использование скрытых технических устройств – закрываемых варочных панелей, скрываемых смесителей и др.

Кухня-невидимка

Кухня минувшего года служит органичным продолжением интерьера, представляя единое целое с полом и стенами. Она изготовлена из натуральных материалов, включая стекло, древесину и природный камень. Очертания ясные и простые. Чтобы обеспечить функциональность и удобство кухонного гарнитура, не следует использовать в нем более двух цветов. В моде неброские, технологичные кухни, которые гармонично смотрятся в пространстве помещения. Шкафы без ручек с минимальным количеством деталей, оставляющие как можно больше свободного места, – вот ключевые моменты в образе модного кухонного гарнитура.

Полки и столешницы минимальной толщины

Еще одна новая тенденция в дизайне кухни – использование столешниц, толщина которых составляет около одного сантиметра. По словам дизайнеров, она также связана с соединением гостиной и кухни: такой способ оформления интерьера позволяет придать кухонным шкафам вид обычной мебели. В моде металлические и стеклянные полки и столешницы, минимальная толщина которых составляет пять-шесть миллиметров, максимальная – десять-пятнадцать миллиметров.

Отказ от верхних шкафов

Благодаря отказу от верхних шкафов достигается легкость стены. Вместо них используют открытые стеллажи и навесные полки.

Умная кухня

Из простого набора шкафов кухня постепенно превращается в очень функциональную интерактивную высокотехнологичную мебель. Чем большее количство технологических “фишек” имеется в кухне, тем моднее она смотрится. В их число входят фильтр для воды, вакууматоры, встроенные в столешницу скрытые варочные панели, шкаф для подогревания посуды, измельчитель мусора. Открытие дверец шкафов осуществляется оригинальным и удобным способом, не создавая помех в открытой позиции. Производители в последнее время предлагают все большее число высокотехнологичных решений. Выпускаемые ими вытяжки со встроенными динамиками и усилителями позволяют наслаждаться музыкой на кухне. Большая часть выпускаемой в настоящее время кухонной техники оснащена встроенным Wi-Fi. Данная функция дает возможность связать прибор со смартфоном. С использованием приложений можно произвести дистанционное включение духовки, включить или выключить кофемашину, проверить на расстоянии, выключена ли плита, получить сообщение о готовности пищи, узнать рецепты различных блюд. Фирма Sony совместно с фирмой Nolte предложила технологию, проецирующую полезные сведения на стол или стену.

Использование древесины

По-прежнему остается в моде материал, который традиционно используется на кухне – древесина. В настоящее время кухню часто оформляют при помощи старой древесины, передающей эстетику посеревших, местами растрескавшихся амбарных досок с облезшей краской. Фасад может быть выполнен с использованием экзотических фактур или иметь вид паркета, составленного из небольших плашек.

Использование нестандартных материалов

Наряду с фибробетоном для оформления фасадов используют такие материалы как сталь серебристого цвета, керамика, окисленный металл, стекло, пластины цвета меди и шпон из камня. Сила современной кухни состоит в том, что она непохожа на кухню. Вместо банальных подходов используется бетон в стеновых панелях, имитация ржавой металлической пластины, имитация старой доски.

Использование темной палитры

Хотя белый цвет остается в тренде, в современных кухнях все чаще используют темные цвета.