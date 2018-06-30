Виды покрытий для детских площадок: основные особенности

Мы всегда стараемся оградить наших детей от любой опасности, как дома, так и на улице. Но следить за непоседами 24 часа в сутки, разумеется, невозможно. Падения, синяки и ссадины, - обычное явление.

Но все равно хочется, чтобы травм было как можно меньше. Сегодня во всех развитых городах реконструируются дворы, строятся новые детские площадки. Игровые зоны для детворы соответствуют всем современным требованиям (по большей своей части). И особое внимание уделяется настилу. Качественное безопасное покрытие способно уберечь детвору от случайных подскальзываний, может смягчить удар при падении. Какие же виды покрытий встречаются сегодня на детских площадках? Давайте ответим на данный вопрос в нашей небольшой статье. А также расскажем об особенностях каждого вида настила.

Резиновое покрытие для детских площадок

Практично, долговечно и безопасно! Резиновый настил http://www.masterfibre.ru/catalog/detskie-igrovye-ploshchadki/ не боится перепадов температур, не требует особого ухода. Резиновая плитка – один из самых лучших вариантов для детского комплекса.

Бетон

Такой настил – отголосок прошлого. Бетонное покрытие еще можно встретить на некоторых детских площадках. Тут все просто: его укладка не стоит больших денег. Да и с работой можно справиться быстро. Естественно, для детского игрового комплекса, особенно, где есть горки и лестницы, данное покрытие не годится.

Гравий

Довольно часто используется в качестве покрытия. Из плюсов:

Это экологически чистый материал;

Настил из гравия не скапливает грязь и воду.

Из минусов:

Гравий постоянно разносится за пределы игровой зоны;

Небольшие камешки частенько травмируют кожу разыгравшихся малышей.

Резаная кора

Замечательный вариант! Такое покрытие смотрится отлично. С точки зрения экологичности не вызывает вопросов. Дети на площадках, которые покрыты резаной корой, очень редко получают травмы. Настил способен пропускать через себя всю влагу, так что даже после сильного дождя вы не увидите на покрытии луж.

Газонная трава

Что может быть приятнее травы на ощупь? Такое покрытие – одно из самых безопасных. Да и психологи не устают повторять, что зеленый цвет благоприятно влияет на неокрепшую нервную систему ребенка. Правда, выращивать газонную траву на площадках проблематично. Да и затратное это дело. И в семена вложиться надо, и уход газону нужен регулярный…. Из недостатков, - покрытие после дождя долго высыхает.

Песок

Этот материал сейчас в качестве покрытия для детских площадок используется часто. Причина проста: засыпать им территорию недорого. Да и дети на песке почти не травмируются. Только вот после активных игр родители потом достают песок не только из карманов детской одежды, но и из волос, машинок и т.д.