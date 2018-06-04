БРЕНД NEW BALANCE ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИНЕЙКУ CAVIAR & VODKA В РАМКАХ СЕРИИ MADE IN UK

Объектом вдохновения английских дизайнеров легендарной фабрики New Balance в городе Флимби в Великобритании часто становятся кухни разных стран мира. Так в разные годы выходили коллекции, посвященные национальной кухне средиземноморья и даже виски.

В 2018 году, когда взор всего мира устремлен на Россию, где проходит крупнейшее спортивное событие последних лет, команда дизайнеров NB не осталась в стороне, вдохновившись одними из самых классических элементов русской кухни – икрой и водкой.

В новой линейке Caviar and Vodka («Икра и водка») традиционно использованы только премиальные материалы, а цвета позаимствованы у роскошного русского гастрономического дуэта. Как и все кроссовки серии Made in UK, новая линейка произведена вручную на фамильной фабрике в Великобритании.

В пэке представлены три пары – белоснежная 770-я модель, символизирующая водку, черно-коричневые с характерными деталями 991-е, олицетворяющие икру, и яркие 1500-е королевского синего цвета с золотыми деталями – точная копия знаменитой банки с черной икрой.

Все силуэты являются гибридными и представлены на подошве одной из самых модных моделей бренда – 990v3.

Коллекция Caviar and Vodka появятся в продаже в избранных розничных магазинах по всему миру со 2 июня.

В России коллекция NB Caviar & Vodka будет представлена в монобрендовых магазинах, в корнере бренда в универмаге «Цветной», а также на официальном сайте newbalance.ru.