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Москва, 04.06.2018

В Германии рассчитывают на возвращение России в G8

«Expert Online» 2018
  • В Германии рассчитывают на возвращение России в G8
ИноСМИ

В Германии считают, что Россию необходимо вернуть в состав «Большой восьмерки» (G8). С подобным заявлением выступила сопредседатель фракции партии «Левые» в бундестаге Сара Вагенкнехт в интервью радиостанции Deutschlandfunk. По ее мнению политика, возвращение России послужит противовесом политике самого влиятельного игрока в клубе - США.

«Мы исключили Россию из "Большой восьмерки". Теперь наша проблема заключается в том, что США проводят политику, которую остальные страны проводить не хотят», – рассказала Вагенкнехт, которая подчеркнула необходимость контактов с Россией по самым острым вопросам.

«Европа заинтересована в хороших отношениях с Россией. Немецкая внешняя политика всегда была такой, и я считаю, что мы должны к ней вернуться», – считает политик.

В свою очередь Россия прекрасно себя чувствует и вне членства в клубе, но при этом G8 мог бы стать рычагом влияния для решения многих международных вопросов, говорят аналитики. «С одной стороны, в последние годы Россия показала, что очень хорошо себя чувствует, когда проводит свою линию. С другой стороны, если бы Россия присутствовала в "восьмерке", может быть, удалось бы избежать многих сложных моментов в международных делах, которые потом приходится "разруливать"», - рассказал в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Политолог также напомнил, что в последнее время усиливается влияние в мире Китая и Индии, стран, не входящих в G8, но с которыми Россия поддерживает хорошие отношения.

«Поэтому этот вопрос требует вдумчивого отношения. Но сам факт того, что германская оппозиция ставит вопрос, говорит о том, что  страны "семерки" ощущают отсутствие России», – отметил Владимир Оленченко.

Напомним, Россия вошла в G7 в 1998 году. В 2014 году из-за воссоединения Крыма с Россией члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. В G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

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