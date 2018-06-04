Дедушка грозит бабушке-Европе отменой оговорки

Дональд Трамп может ввести санкции в отношении европейских компаний-участников строительства Nord Stream 2, пишет издание Foreign Policy, несмотря на то, что закон о санкциях не распространяется на данный трубопроводный проект. До сих пор все попытки США запугать эти компании и их страны ни к чему не привели

Как дедушкина оговорка пока помогает бабушке

Как пишет Foreign Policy со ссылкой на собственные источники, администрация американского президента готовит проекты документов о введении санкций в отношении пяти европейских компаний, которые участвуют в строительстве вместе с «Газпромом». В санкционный список могут попасть немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie, англо-голландская Royal Dutch Shell и австрийская OMV.

Европейские компании, несмотря на все сложности согласования проекта, в частности, с Польшей, и его удорожание, планомерно придерживаются его реализации. И теперь, пишет Foreign Policy, США «не остановятся не перед чем, чтобы заблокировать Nord Stream 2». Законодательной основой для ограничительных мер станет закон «О противодействии противникам Америки» (CAATSA), принятый конгрессом прошлым летом.

«Мы всегда достаточно ясно давали понять, что компании, работающие с российскими трубопроводными проектами, находятся под риском санкций», — заявила официальный представитель Госдепа. А в совете нацбезопасности США повторили уже не раз звучавшие заявление, что Nord Stream 2, который вдвое увеличит поставки российского газа в ЕС через Германию, поставит Европу в еще более зависимое положение от РФ, хотя «российская политика становится все более опасной и непредсказуемой».

Во-первых, предупреждает управляющий партнер HEADS Consulting Александр Базыкин, пока речь не идет о каких-то конкретных мерах. Угроза применения CAATSA к «Северному Потоку-2» и раньше несло в себе определенные риски для инвесторов, но еще в прошлом году, принимая закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» Вашингтон использовал так называемую «дедушкину оговорку» и закон не распространяется на проекты, начатые до его принятия.

Однако из-за крайне размытых формулировок риски введения ограничений в отношении соинвесторов остались, поскольку формально на момент принятия CAATSA строить «Поток» еще не начали. Эти риски объясняют и текущую структуру собственности швейцарской Nord Stream 2 AG: в то время как в Nord Stream AG «Газпрому» принадлежит 51%, а остальные акции поделены между Wintershall, Uniper, Engie и Gasunie, строящая второй «Поток» компания принадлежит «Газпрому» на 100%, хотя ни один из партнеров не скрывает своего финансового участия в реализации проекта.

Сейчас Вашингтон пугает партнеров «Газпрома» санкциями, но представить себе включение в SDN 4 крупнейших газовых компаний ЕС (одной французской, одной нидерландской и сразу двух германских), скажем прямо, очень сложно, говорит аналитик. Во-первых, такой шаг проломит и без того тонкий лед, по которому с приходом Трампа ходят США в отношениях с Европой. На этом пути они допустили и инициировали нарушение норм ВТО, выход из Иранской ядерной сделки, втягивание Европы во все большую конфронтацию с Россией, введение заградительных импортных пошлин на европейские товары, уже не говоря об откровенном навязывании Берлину и Брюсселю собственной политической воли с применением риторики, находящейся за гранью откровенного хамства. Если европейские компании попадут в SDN, то, скорее всего, это спровоцирует крупнейший политический конфликт между ЕС и США, охватывающий все сферы, от торговли, до политики. Трамп при всей своей эксцентричности на такой шаг не пойдет.

Дедушка впадает в отчаяние

Нужно понимать, отмечает Александр Базыкин, что у США колоссальные планы на Европу и в особенности на Германию в качестве рынка сбыта собственных энергоресурсов. Если в прошлом году американцы экспортировали 53 млн кубометров сжиженного газа, то к концу текущего будут отправлять на внешние рынки уже 83 млн кубометров, но это только начало. Сейчас в США работает всего один крупный завод по сжижению газа Sabine Pass, а строится таких заводов еще 5, в них вложены средства, под них взяты кредиты и они просто не могут не окупиться, поскольку в противном случае всю отрасль производства добычи газа в США ждет коллапс.

Когда в течение ближайших 5 лет все эти заводы заработают, они будут производить столько СПГ, сколько внутренний рынок ни за что не переварит, как скорее всего и Азия, куда сейчас направлены экспортные потоки. Никто не скрывает, что Европа для США — новый перспективный рынок, а «Газпром» на нем — кость в горле, которую Вашингтон будет стараться устранить всеми возможными силами, применяя в том числе и не самые чистые политические ходы. Проблема в том, что европейцев американцы спросить забыли: а нужен ли им СПГ, себестоимостью в 1,5 раза выше трубопроводного, при условии, что в той же Германии сейчас самые высокие в мире тарифы на электроэнергию. Нужно понимать, что пока что Вашингтон бросает громкие угрозы, но когда дойдет до дела, и дойдет ли вообще? — вопрос открытый.

Тот факт, что об этой мере заикнулись только сейчас, подтверждает мысль, что для американцев это, скорее отчаянный поступок, и значит менее губительные для отношений с ЕС способы подошли к концу, говорит, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Это означает также, продолжает Антонов, что вопрос блокировки «Северного потока-2» имеет действительно большое значение для США. Аспекта здесь два: геополитический, чтобы в очередной раз указать России на то, кто в мире хозяин, а также экономический, так как всем известно, что США в целом то, откровенно говоря, мало волнует возрастающая зависимость ЕС от российского газового влияния, их больше волнует, что их проекты СПГ лишаются возможности экспансии в ЕС. В переговорах с Ангелой Меркель президент Трамп не единожды указывал на то, что Германии следует отказаться от лоббирования СП-2 в обмен, например, на снижение давления США в отношении пошлин на поставки стали и алюминия.

Напомним, что с1 июня США все же ввели повышенные пошлины на импорт европейских стали и алюминия. Не дождавшись, по логике Алекся Антонова, того, чтобы немцев отступились от «Северного потока-2». Сам же он оценивает нынешнюю фазу давления на Евросоюз как переход к шантажу.