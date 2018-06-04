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Москва, 04.06.2018

Россия попала в рейтинг худших и лучших дорог мира

«Expert Online» 2018

По версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017-2018 составлен рейтинг из 137 стран с самыми худшими и лучшими дорогами в мире. Отмечается, что при максимальной оценке семь баллов, ни одно из государств не получило наивысшею оценку. Россия с трендом на улучшение, который признали аналитики рейтинга, дорог оказалась на 114 месте с 2,9 балла.

Худшими дороги признаны в Мавритании, которая получила два балла ровно. За ней следуют Демократическая Республика Конго и Гаити, набравшие по 2,1 балла. Четвертое место досталось Мадагаскару, далее следует Гвинея. Обе страны получили по  2,2 балла.

Далее следуют Йемен (2,3 балла), Парагвай (2,4 балла), Украина (2,4 балла), Мозамбик (2,5 балла) и Молдавия (2,5 балла).

Лидером рейтинга стали Объединенные Арабские Эмираты с оценкой 6,3 балла, далее по убыванию следуют Сингапур (6,3 балла), Швейцария (), Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (шесть баллов), Португалия (шесть баллов), Австрия (шесть баллов), а также США (5,7 балла).

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