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Москва, 05.06.2018

Бельгийских болельщиков предупредили, о чем нельзя говорить в России

«Expert Online» 2018
  • Бельгийских болельщиков предупредили, о чем нельзя говорить в России
Imago/TASS

Чемпионат мира по футболу в России «очень хорошо организована», сообщил МИД Бельгии в рекомендациях для планирующих поездку болельщиков. В МИД Бельгии уверены, что чемпионат «пройдет без малейшей проблемы».

При этом бельгийские власти рекомендуют болельщикам придерживаться нескольких правил в России. Бельгийцев предостерегают от применения насилия на ЧМ в России, распития алкогольных напитков в общественных местах.

Отмечается, что российские власти «могут проверить паспорт в любой момент», поэтому документ следует носить при себе. Болельщикам рекомендуют вежливо себя вести с правоохранителям.

Если болельщики будут вести себя корректно и следовать указаниям, то получат «опыт очень позитивного гостеприимства», говорится в сообщении МИДа.

Подчеркивается «абсолютно нулевая терпимость» к насилию, «по закону, срок заключения может достигать пяти лет».

Также бельгийским болельщикам рекомендовано не вступать в споры о политике, «особенно в том, что касается ситуации на Украине».

МИД отмечает, что не нужно фотографировать режимные объекты в Калининграде и не следует пытаться пересечь российско-польскую границу пешком.

«Не обманывайтесь репутацией России как страны с холодным климатом. В летние месяцы температура может подниматься до 30 градусов и выше, приготовьте соответствующую одежду», – предупреждают дипломаты.

Ранее сообщалось, что в Россию на ЧМ намерены поехать не менее 5 тыс. бельгийских болельщиков.

 

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