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Москва, 05.06.2018

Эрдоган готовит ответ Трампу

«Expert Online» 2018

Президент Турции Реджеп Эрдоган готов ответить США на ввод торговых пошлин на ввозимые в Соединенные Штаты сталь и алюминий.

Как сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, «налоги, которые ввели США, сильно обеспокоили наш сектор», но турецкие ответные меры ударят по экономике США еще больше.

«Мы обсудили с госсекретарем США Майком Помпео экономические отношения между нашими странами.Мы сказали на переговорах, что если мы введем свои ответные меры, они нанесут США еще больше ущерба, поскольку наш импорт из США больше экспорта», — сообщил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

В конце мая стало известно, что Дональд Трамп подписал  закон о вводе пошлин в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран. ЕС уже отреагировал на эти шаги американской администрации и заявил о запуске юридических процедур в рамках ВТО. Канада и Мексика ранее объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.

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