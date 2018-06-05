«Газпром» прокомментировал информацию об аресте активов компании

В «Газпроме» прокомментировали информацию об аресте активов в Голландии.

По словам представителя компании, им известно о предпринимаемых попытках «Нафтогаза» по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража, передаёт «Газета.Ru».

«Газпрому» стало известно, что «Нафтогаз Украины» на территории Королевства Нидерланды предпринимает действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству в отношении транзитного контракта», – говорится заявили в компании.

При этом в «Газпроме» отметили, что компания будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

Ранее сообщалось, что активы «Газпрома» в Голландии арестованы судом для выплаты «Нафтогазу» 2,6 млрд долл. Сумму присудил Стокгольмский арбитраж. Ранее арест активов «Газпрома» начали также швейцарские приставы.