Гражданам России разрешат продавать электроэнергию

Минэнерго намерен уже в текущем году подготовить законопроект, который позволит россиянам продавать электроэнергию, передает ТАСС со ссылкой на заявление первого замминистра энергетики Алексея Текслера.

В этих целях граждане России смогут строить на своих участках электростанции малой мощности, работающие на основе возобновляемых источников энергии, и продавать излишки электроэнергии в сеть.

«В этом году мы завершим разработку нормативной базы, которая позволит уже на уровне обычных домохозяйств очень активно внедрять возобновляемые источники до мощности 15 кВт. У каждого домохозяйства, которое будет у себя внедрять эти технологии, будет возможность без налогов продавать излишки электричества в сети», — рассказал Теслер, который уверен, что нововведение станет востребованным у российских граждан.

Как отмечается, проект преследует несколько целей, помимо экономической целесообразности, авторы намерены добиться появления «некой новой культуры, когда люди, не только большие генераторы, могут думать о том, как развивать возобновляемую энергетику».