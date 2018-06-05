Курсу доллара предрекли отскок

Курс доллара после небольшого снижения в понедельник восстановил свои позииции. Индекс доллара торгуется на уровне 94,00. Однако поддерживающие доллар фактор сходят на нет. Участники рынка склоняются к мнению, что доллару больше некуда расти, особенно в отношении валют развивающихся рынков, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Курс доллара вырос на 4,2% за последние полтора месяца в отношении входящих в индекс WSJ 16 валют, что является самым большим шестинедельным прогрессом с декабря 2016 года.

Контекстом для ралли доллара стало ухудшение экономических показателей за пределами США, особенно в еврозоне. На этом фоне снижались прогнозы по отказу ЕЦБ по отказу от мягкой денежной политики. Политическая ситуация в Италия также усиливала давление на евро.

Но ситуация сейчас снова меняется. Годовые темпы инфляции в еврозоне в мае выросли в первый раз за год благодаря усилиям ЕЦБ и более высоким ценам на энергоносители. Этого может быть достаточно, чтобы склонить европейского регулятора к ужесточению политики. Напряженность в Италии упала и тут же евро отыграл 1,3% у доллара.

В Других регионах также появляются позитивные экономические данные, в частности, в Южной Корее и Китае.

Этих факторов может быть достаточно, чтобы поставить под сомнение дальнейший рост курс доллара, отмечает WSJ.

«Хорошие экономические данные из азиатского региона одна из причин, почему пришло время снова продавать доллар», - говорится в аналитической записке Morgan Stanley. В ответ на недавнее ралли доллара центральные банки развивающихся рынков повысили ставки и осуществили другие меры, что сделало эти валюты более привлекательными, поясняют в банке.

В свою очередь аналитики Manulife Asset Management в Гонконге уверены в продолжении синхронного мирового роста экономики.

Глобальный рост продолжится , что является хорошей новостью для развивающихся рынков, включая их валюты, отмечают они.

«Доллар, вероятно, достиг максимума и должен снизиться», - прогнозируют в Manulife Asset Management.

Курс рубля в начале недели стабилен к валютам. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 5 июня, составляет 61,93 рубля. Официальный курс евро — 72,44 рубля.

