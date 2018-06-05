На мировых рынках пошло-поехало

Макроэкономические показатели ряда стран становятся все хуже и не смогут поддерживать ралли на финансовых рынках.

После достижения исторических максимумов в первые недели 2018 года фондовые индексы ряда стран перешли к снижению. При этом, пишет The Wall Street Journal, вряд ли их ждет продолжение подъема – макроэкономические показатели в развитых странах существенно отклоняются от ожиданий аналитиков в худшую сторону.

Так, общемировой индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности JPMorgan Chase и IHS Markit в мае замедлил темпы роста до минимума за девять месяцев. Но есть и другие, не опросные индикаторы, которые вызывают тревогу. Например, индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, к 1 июня с последнего пика упал на 22%.

Снижаются цены на медь, также один из важных барометров экономической активности. Что же касается конкретно рынков, то, как считает WSJ, акциям мешает осторожность инвесторов, опасающихся геополитических и внешнеторговых рисков. В сложившихся условиях многие аналитики, включая экспертов Citi и PIMCO, ожидают сохранения повышенной волатильности.

Сейчас у мировых инвесторов появилась альтернатива классическим вариантам сбережения средств, потому нестабильный политический фон в мире (из-за торговых войн Трампа) сулит рост волатильности финансовых рынков в целом, объясняет ситуацию ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. Прежде мы понимали, что на этапе массовой неопределенности в экономике или политике денежные потоки будут направлены в сторону доллара США, иены, золота. Сейчас же доля интереса обязательно будет перенаправлена на криптовалюты. Биткоин используют как инструмент хеджирования рисков.

Какие важные события впереди? Встреча Трампа и Ким Чен Ына 12 июня, решение по ставке ФРС США 13 июня, решение по ставке еврозоны 14 июня, решение по ставке Банка Японии 15 июня. Стоит ли еще говорить о причинах волатильности, как минимум до середины июня?

Несмотря на определенность монетарной политики США до конца года, от чего обычно отталкивается весь финансовый мир, принимая инвестиционные решения, волатильность на рынках сохранится выше обычного, уверен Денис Владимиров. Вопрос политики в период правления Трампа, а также формирование новых позиций США в мире будет поводом для резких изменений настроений инвестиционных банкиров, хеджфондов и ЦБ мира. Кроме того, до конца года нас ждут изменения монетарной политики ЦБ Японии, ЕЦБ – которые будут менять многолетнюю тенденцию поддержания экономики вливаниями.

Для глобальной коррекции рынков не хватает критической массы неблагоприятных факторов, поэтому рост сменяется падением и наоборот все с большей силой, но — не уходя в одно направление, объясняет, в свою очередь, руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. В США сложилась неблагоприятная политическая обстановка, но экономика получила налоговый бонус и стоимость нефти составляет от 60 долларов за баррель. Это дало толчок для возрождения сланцевых компаний и обеспечения внутреннего рынка (пусть и не полностью). Но возникла новая проблема — конфликт с Китаем.

Кроме того, продолжает аналитик, для сланцевиков требуется большое количество стального проката, которым США обеспечивали из России, ЕС и других мест. Теперь трубы идут с пошлинами и нехватка поставок бьет по развитию отрасли. В ЕС проблемы инфантильных колониальных политиков привели к предразвальному состоянию всей еврозоны. Политические и экономические проблемы от внутренних источников, а также санкции от США и ввоз мигрантов на «промышленной» основе подтачивают еще и социальную составляющую некогда благополучной Европы.

В то же время страны «старой» Европы продолжают работать и развивать свои отрасли в кооперации с соседями, в том числе и Россией. Россия также имеет определенные проблемы из внешних и внутренних источников, но экономика начинает свой рост до 2% (пока, прогноз на 2018 год), а экспорт продолжает увеличиваться (нефтегазовые доходы, даже при росте цен на углеводороды, уже стали меньше 30%). Ну и ЧМ 2018 позволил улучшить инфраструктуру 11 городов и обеспечит приток туристов на дополнительные 4-5 млрд. долларов. В итоге, заключает Роман Блинов, ситуация на мировом рынке хотя и далека от стабильной, но для коррекции нет оснований.