Постпред РФ в ЕС рассказал о негативном влиянии санкций на экономику страны

Владимир Чижов – постоянный представитель нашей страны в ЕС – заявил, что односторонние санкции Евросоюза оказали негативное влияние на экономику России.

При этом он подчеркнул, что санкции вредят не только российской экономике, но и экономике европейских государств, передаёт агентство «Интерфакс».

«Односторонние ограничительные меры, наложенные ЕС, оказали негативное влияние на экономику России и стран ЕС, но мы не просим снять санкции», – отметил Чижов.

Он также убеждён, что «если будет достаточная политическая воля европейских лидеров, то возможно, все эти меры будут пересмотрены».

«Москва не закрыла ни один канал сотрудничества с Евросоюзом», – резюмировал Чижов.