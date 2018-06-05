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Москва, 05.06.2018

Скандал в Германии: местные политики требуют выслать посла США из страны

«Expert Online» 2018

Немецкие политики требуют выслать из страны американского посла Ричарда Гренелла.

Столь бурную реакцию вызвали высказывания американского дипломата, который заявил, что консерваторы по всей Европе должны укреплять свои позиции, передаёт телеканал N-TV.

Кроме того, Гренелл также подчёркивал, что считает канцлера Себастьяна Курца «рок-звездой» европейской политики. При этом посол США также пригласил главу австрийского правительства на обед.

«То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии», – подчеркнул бывший глава СДПГ Мартин Шульц.

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