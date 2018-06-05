Скандал в Германии: местные политики требуют выслать посла США из страны

Немецкие политики требуют выслать из страны американского посла Ричарда Гренелла.

Столь бурную реакцию вызвали высказывания американского дипломата, который заявил, что консерваторы по всей Европе должны укреплять свои позиции, передаёт телеканал N-TV.

Кроме того, Гренелл также подчёркивал, что считает канцлера Себастьяна Курца «рок-звездой» европейской политики. При этом посол США также пригласил главу австрийского правительства на обед.

«То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии», – подчеркнул бывший глава СДПГ Мартин Шульц.